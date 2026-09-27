La UAEMéx impulsa la corresponsabilidad con jornada de vasectomía

Toluca, Méx.– La Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede, por primera vez, de una megajornada interinstitucional de vasectomía sin bisturí, realizada en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el IMSS-Bienestar.

La jornada puso en el centro la participación de los hombres en las decisiones de planificación familiar y la importancia de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en el cuidado de la salud reproductiva.

La secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, afirmó que la planificación familiar es un derecho que permite a las personas tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre su vida reproductiva.

Explicó que, durante décadas, la responsabilidad de la planificación familiar recayó principalmente en las mujeres, por lo que promover una mayor participación de los hombres representa un paso hacia relaciones familiares más corresponsables.

En este contexto, señaló que la vasectomía sin bisturí constituye una alternativa permanente de planificación familiar para los hombres que han decidido no tener más hijos o que han concluido su proyecto reproductivo.

El responsable del Componente Estatal de Planificación Familiar, Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes del ISEM, Edgar Villanueva Torres, informó que el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en número de procedimientos de vasectomía sin bisturí entre 2021 y 2025. Tan solo durante 2025, precisó, se realizaron 7 mil 428 procedimientos en la entidad.

Añadió que este procedimiento representa una alternativa de bajo costo para los sistemas de salud y que su promoción puede contribuir a prevenir embarazos no planeados.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Salud de la Infancia y Adolescencia, División Curso de Vida del IMSS-Bienestar en el Estado de México, Juan Roberto Vázquez Gutiérrez, resaltó que la jornada es resultado de la colaboración entre instituciones públicas de salud y la Universidad, al conjuntar personal, instalaciones y capacidades para brindar atención a la población.