Se profundiza el desacuerdo PT-Morena

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La pelea entre los 2 no es ideológica, sino de poder.

Pero hoy en Morena los ven como esos que hace mucho ruido, pero que no aportan nada y cuestan mucho. Los primos revoltosos que le entran al “trompo” en las peleas de barrio, pero que luego no hay cómo evitar que se sienten a la misma mesa del banquete. Desde luego que ni de broma esos petistas -afirman no pocos morenistas- pueden exigir ninguna gubernatura.

Con su apenas 3 por ciento en promedio de los votos en cada elección -que en algunos casos como en los primeros procesos de este siglo- el PT de Alberto Beto Anaya -ex protegido y aliado de Raúl Salinas de Gortari– ha sido esencial para llevar al triunfo a Andrés Manuel López Obrador y a su 4T. Ni qué decir de la valía de su participación en reformas Constitucionales esenciales con sus 6 senadores y 46 diputados federales.

Sin ellos, reconoció apenas la semana pasada Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, no se hubiera aprobado la reforma que anula la doble nacionalidad en procesos a gobernador y Presidente de la República, tan necesitada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, con estos números y porcentajes, con esta historia, el PT está por decidir el futuro de la alianza electoral y legislativa del llamado Oficialismo: Morena, TP y Verde.

Se exceden de soberbios, no escuchan, no cumplen acuerdos

Montados en su pequeña, pero esencial fuerza electoral y legislativa, y en su amplia y larga experiencia política, los dirigentes del PT exhiben con sus reclamos la inexperiencia y casi nula capacidad de decisión de Ariadna Montiel y de Citlalli Hernández, presidentas de Morena y de la Comisión de Elecciones, respectivamente.

La dirigencia del PT, en especial Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT en San Lázaro, acusa que Morena los dejó fuera del proceso de selección de candidatos a 17 gubernaturas (que se encubren bajo la nominación partidaria de Coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía).

Recuerda que desde inicios de este año PT, Verde y Morena acordaron:

Primero: seleccionar cada uno a sus aspirantes a gobernador, a alcaldes, y a diputados federales.

Segundo: una vez definidas sus propuestas en cada uno de los 17 estados con elección a gobernador, se someterían a encuestas conjuntas para definir quienes eran los 3 finalistas en cada caso y para que en una tercera encuesta surgiera el candidato definitivo de entre los propuestos por los 3 partidos.

Pero Morena hizo su proceso interno sin mostrar a nadie las encuestas, y una vez definidos sus candidatos los dio a conocer como definitivos para, hasta ahora en 10 estados y para hacer lo mismo en los 7 que restan.

Es decir, ya dejaron fuera a los del PT y Verde.

El Verde ya adelantó a los suyos como es el caso de San Luis Potosí y va en otros estados dentro del proceso no claro de Morena.

PT reclama reabrir Zacatecas, Guerrero y Michoacán

En especial, el PT exige a Morena reabrir los procesos en Zacatecas, Guerrero y Michoacán. Y mantiene a sus aspirantes en otras entidades como Chihuahua y BC, BC sur.

En este escenario, Reginaldo Sandoval, apoyado por otros cuadros petistas estatales, advierte que, de no ser escuchados por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, su partido pudiera llevar a la derrota a Morena en hasta 12 de los 17 estados en disputa en 2027.

Y además, ya no votar en alianza las reformas Constitucionales de Claudia Sheinbaum en Senado y Cámara de Diputados.

No votarían en contra, sino simplemente se ausentarían o se abstendrían.

“Concediendo que no nos da para ganar una gubernatura, sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12 (gubernaturas); o sea, deben leer del otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados, sin el PT no salen las dos terceras partes”, subrayó.

Al diputado Sandoval lo que más le pesa es la soberbia, la actitud prepotente, indolente, el desdén, el que no se reconozca “lo que el PT ha aportado, lo que significa en la coalición oficialista”.

Y precisa:

“Si ya no vamos juntos ahora, pues en 2030 ya la alianza se desbarató. Por eso yo estoy llamando a que hagamos una reflexión y una discusión seria, porque el piso del año 2030 lo hacemos en el 2027”.

Lo otro que se juegan dentro de la cúpula del PT es ver si el único que negocia es Alberto Anaya o si hoy si cuentan los otros cuadros importantes del partido.

Higinio Martínez abre el Senado a lo internacional

En apenas su prime mes en la presidencia del Senado, el morenista y jefe del poderoso Grupo Texcoco, Higinio Martínez, no sólo le ha dado la vuelta al dialogo interno, a una importante inclusión de medios informativos y a escuchar a grupos inconformes en el país, sino que ha recibido importantes visitas de personajes internacionales.

En este contexto, mañana martes, 29 de septiembre, encabezará una sesión solemne para recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih.

Todo ocurrirá dentro de la conmemoración del 75 Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en el Salón de Plenos del Senado.

Barham Salih estará en México del 26 al 29 de septiembre para revisar los resultados de la colaboración entre México y ACNUR.

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