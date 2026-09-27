Se elevan índices de embarazo adolescente en la isla de Cozumel

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Llevan a secundarias cruzada de información sobre derechos sexuales

Con el foco puesto en abatir los índices de maternidad temprana en la entidad, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Cozumel puso en marcha una jornada intensiva de educación sexual y concientización directamente en las aulas escolares de la isla.

La intervención arrancó en la Secundaria General «Andrés Quintana Roo», donde especialistas de Sipinna y de la Subdirección de Salud Municipal ofrecieron talleres y charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos de prevención y herramientas para la toma de decisiones informadas y responsables.

La urgencia del programa responde a los balances epidemiológicos más recientes: cifras de la Secretaría de Salud estatal (SESA) indican que, tan solo durante el primer semestre de 2026, Quintana Roo contabilizó más de 775 nacimientos en madres adolescentes, lo que arroja una tasa de fecundidad en este sector del 6.3%. Del total de estos alumbramientos, aproximadamente el 8% correspondió a niñas menores de 15 años.

Enmarcada en la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente, la estrategia recorrerá diversos planteles educativos con el propósito de acercar servicios de salud, derribar tabúes en los jóvenes y frenar los embarazos tempranos que truncan el desarrollo escolar y personal de la niñez y juventud quintanarroense.

La prevención del embarazo adolescente comienza con el acceso a información clara, científica y oportuna sobre sexualidad y salud reproductiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) coinciden en que la educación sexual integral ayuda a que las y los adolescentes tomen decisiones informadas, comprendan los riesgos asociados a las relaciones sexuales sin protección y conozcan los métodos anticonceptivos disponibles. Esta educación debe promover habilidades para la toma de decisiones, la comunicación asertiva y el respeto a los propios límites.

Otro factor fundamental es el uso correcto y constante de métodos anticonceptivos. La Secretaría de Salud de México señala que los adolescentes tienen derecho a recibir orientación y acceso a métodos como el condón, los anticonceptivos hormonales, el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos, de acuerdo con sus necesidades y bajo supervisión médica. Entre ellos, el condón tiene la ventaja adicional de proteger contra infecciones de transmisión sexual.

La comunicación dentro de la familia también desempeña un papel clave. Diversos organismos de salud pública han señalado que los jóvenes que pueden hablar abiertamente con sus padres, madres o tutores sobre relaciones afectivas, sexualidad y proyectos de vida suelen tomar decisiones más responsables y retrasar el inicio de su vida sexual o adoptar medidas de protección cuando la inician.

Hoteles de lujo lanzan promociones para frenar cancelaciones

Frente al impacto reputacional del sargazo y su viralización inmediata en plataformas digitales, la industria del hospedaje de alto nivel en el Caribe mexicano transformó sus esquemas comerciales. Resorts de lujo en la Riviera Maya han comenzado a institucionalizar cláusulas de compensación, noches de cortesía y reubicación de actividades para blindar sus tarifas, contener cancelaciones y garantizar la lealtad del viajero internacional.

Un ejemplo tangible de este giro operativo es el programa «Promesa de Playa», implementado por el complejo Fairmont Mayakoba para el periodo que abarca del 14 de septiembre al 20 de diciembre de 2026. Bajo este esquema, si un huésped reporta en recepción que el arribo masivo de la macroalga le impide el acceso o disfrute del mar, el personal realiza una verificación técnica en sitio; de corroborarse la afectación, el complejo expide un certificado por una noche gratis en la misma categoría de habitación para ser redimida en un plazo de un año.

Estrategia integral de blindaje turístico

Este modelo de contención no es una acción aislada, sino una política que ha tomado fuerza desde 2024 en corredores de alto poder adquisitivo en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. El abanico de compensaciones incluye:

-Flexibilidad en itinerarios: Cambios de fecha sin penalización económica ni cargos por reexpedición de reservas.

-Experiencias sustitutas: Pases de cortesía para clubes de playa en zonas libres de alga, expediciones a cenotes y parques temáticos.

-Créditos internos: Bonos aplicables a consumo en centros de consumo gourmet, tratamientos de spa o reembolsos porcentuales directos a la factura de hospedaje.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), el estado de los arenales sigue siendo el principal detonador en la decisión de compra del viajero. Ante una problemática ambiental impredecible que escapa al control directo de los centros de hospedaje, las cadenas hoteleras apuestan por estas pólizas de satisfacción para proteger la reputación internacional del destino y competir frente a polos del Caribe que no resienten el recale de la macroalga.

Acreedores, hoteles y empleados acorralan a Magnicharters

El colapso operativo de Magnicharters escaló a la justicia laboral federal. La Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aéreo-Transportes, Similares y Conexos de la República Mexicana solicitó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la Ciudad de México autorizar el estallamiento a huelga contra Grupo Aéreo Monterrey, propietaria de la aerolínea chartera, con la meta de asegurar el embargo precautorio de bienes para liquidar adeudos a la plantilla laboral.

El conflicto derivó del cese definitivo de vuelos ocurrido el pasado 11 de abril en Cancún y otros aeropuertos del país, maniobra tras la cual la empresa dejó de cubrir salarios devengados y tramitó la baja masiva de los colaboradores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 12 de mayo. Aunque una junta laboral inicial rechazó el pliego de huelga bajo el argumento de que no se agotó la conciliación previa, la dirigencia sindical interpuso el amparo directo 803/2026, denunciando que las supuestas negociaciones extrajudiciales fueron una maniobra de dilación.

Lluvia de demandas comerciales y adeudos gubernamentales

La parálisis de la aerolínea -que durante décadas canalizó flujos masivos de turismo nacional hacia Cancún y la Riviera Maya- desató un frente múltiple de litigios que complica un acuerdo ordenado:

– Sector hotelero de Quintana Roo: Complejos turísticos de Cancún promovieron en agosto demandas mercantiles por el incumplimiento en paquetes vacacionales prepagados.

– Usuarios varados: Miles de quejas y procesos por reembolso de boletos continúan sin liquidarse tras la cancelación repentina de vuelos.

– Organismos paraestatales: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) emprendió acciones legales por rescisión de contratos, deudas por turbosina y tarifas por servicios aeroportuarios en terminales del centro del país.