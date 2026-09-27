QRoo regulará el uso de celulares en aulas a partir del 3 de noviembre

Adiós a la discrecionalidad

Medida de la SEP pone fin a los criterios aislados de maestros o directores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A partir del próximo 3 de noviembre, las escuelas públicas y privadas de nivel básico en Quintana Roo contarán con una directriz institucional para el uso de teléfonos inteligentes, poniendo fin a los criterios aislados de maestros o directores y blindando la concentración de los alumnos dentro de las aulas.

El acuerdo, emanado de la última sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y consensuado con el magisterio estatal durante los Consejos Técnicos Escolares, busca frenar las distracciones pedagógicas sin convertir al docente en un vigilante punitivo. Así lo puntualizó José Arimael Salas Alcocer, secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE):

“Debe estar normado y eso es lo que se hizo (…) Los trabajadores no van a ser ni verdugos ni capataces, simplemente se va a aplicar lo que dice la normatividad”, remarcó el líder gremial.

Esquema diferenciado por nivel educativo

La aplicación de la medida distinguirá la madurez escolar y las necesidades académicas de cada grado:

– Primaria y secundaria: Quedan bajo la restricción oficial unificada para salvaguardar el aprovechamiento académico, aunque con criterio flexible ante la realidad social —particularmente en la zona norte del estado—, donde el móvil constituye el único canal de enlace urgente con padres de jornadas laborales extensas.

– Bachillerato y universidad: Gozarán de autonomía normativa. Cada subsistema o institución definirá sus propios lineamientos, reconociendo al dispositivo portátil como un insumo de investigación y trabajo profesional.

– Agenda gremial: salario y blindaje jurídico

En el terreno laboral, Salas Alcocer reportó resultados favorables en las mesas de negociación contractual, destacando la consolidación de un 9% de aumento directo en prestaciones para el personal docente y de apoyo.

Asimismo, el dirigente informó sobre un doble frente legislativo para garantizar la seguridad jurídica y física de los maestros: a nivel federal, a través de una propuesta impulsada en el Senado por el líder nacional Alfonso Cepeda Salas; y a escala local, mediante una iniciativa ciudadana ingresada al Congreso de Quintana Roo, la cual esperan sea dictaminada en el presente periodo de sesiones.

Cultura sísmica gana terreno

Tradicionalmente habituados a los protocolos contra ciclones tropicales, los habitantes de Quintana Roo respondieron este año con un notable incremento en las medidas de prevención telúrica. El Segundo Simulacro Nacional 2026 movilizó a 172 mil 47 personas en los 11 municipios del estado, cifra que representa un repunte del 23.7% respecto a los casi 139 mil participantes registrados en 2025.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, informó que el ejercicio preventivo del 19 de septiembre —enmarcado en el Día Nacional de Protección Civil— contó con el registro oficial de 2 mil 913 inmuebles públicos y privados. El escenario hipotético planteó un sismo de magnitud 7.0 frente a Cabo Catoche. Entre las evacuaciones coordinadas destacó la del Complejo de Seguridad C5, donde 400 servidores públicos desalojaron las instalaciones bajo la supervisión de corporaciones federales, la Cruz Roja y la Mesa de Seguridad estatal.

Este creciente interés ciudadano coincide con eventos telúricos reales que sorprendieron al Caribe mexicano durante el año, una zona históricamente considerada de baja sismicidad:

8 de junio de 2026: Un temblor de magnitud 6.1 al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, se percibió con fuerza en el estado y obligó a evacuar de emergencia oficinas gubernamentales, comercios y planteles escolares.

21 de junio de 2026: Un movimiento telúrico de magnitud 4.6 sacudió durante la madrugada al municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Ante este panorama, las autoridades estatales enfatizaron que la preparación civil en Quintana Roo debe evolucionar: si bien la respuesta ante huracanes es sólida y cotidiana, diversificar la capacidad de reacción ante fenómenos imprevistos como los sismos resulta indispensable para salvaguardar vidas.

El acuerdo, emanado de la última sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y consensuado con el magisterio estatal, busca frenar las distracciones pedagógicas sin convertir al docente en un vigilante punitivo.