El Tecnológico de Cancún celebra 40 años formando profesionistas

Contribuye al crecimiento económico

Mara Lezama destacó el impacto que egresados del instituto han tenido en el desarrollo de sectores estratégicos del estado

Cancún.- En un emotivo acto académico e institucional, el Instituto Tecnológico de Cancún conmemoró su 40 aniversario, consolidándose como una de las instituciones educativas más importantes de Quintana Roo y pieza clave en la formación de miles de profesionistas que han contribuido al crecimiento económico y social de la entidad.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien reconoció la trayectoria del Tecnológico de Cancún y destacó el impacto que sus egresados han tenido en el desarrollo de sectores estratégicos del estado. Ante estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados y representantes de diversos sectores, la mandataria estatal hizo un llamado a las nuevas generaciones a aprovechar al máximo las oportunidades de formación académica que brinda la institución.

Durante su intervención, Mara Lezama expresó su reconocimiento a las maestras y maestros que han sido parte fundamental de la historia del plantel, así como a los egresados que apostaron por la institución desde sus primeros años y hoy se desempeñan en áreas como la hotelería, las finanzas, el empresariado y otras actividades productivas.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, exhortó a las y los estudiantes a tomar decisiones responsables para su futuro, fomentar estilos de vida saludables, practicar deporte y mantenerse alejados de conductas que afecten su desarrollo personal y profesional.

Por su parte, Marco Polo Mendoza Otero, representante del Tecnológico Nacional de México, destacó que la institución ofrece actualmente 11 licenciaturas y tres programas de posgrado, fortaleciendo su compromiso con la educación superior de calidad.

El director del Tecnológico de Cancún, Carlos Tiburcio Martínez Martínez, subrayó que la institución cuenta con más de 4 mil 600 estudiantes y reafirmó su compromiso de seguir formando profesionistas con visión innovadora y sentido de transformación social.

Invita Mara Lezama a usar la Ruta 27 de Mobi

Cehetumal.- Durante su programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a la población de Cancún a hacer uso de la nueva Ruta 27 del sistema Mobi.

La mandataria estatal destacó que su gobierno trabaja para mejorar la movilidad de las personas y estos nuevos autobuses que cruzan Benito Juárez y llegan hasta la Zona Hotelera son muestra de ello.

“Y arrancó ya la ruta 27 de Mobi, la quiero explicar. Sale de Cielo Nuevo, va caminando y pasa por el Puente Nichupté. Ahora, es la misma, pero entra a la Zona Hotelera por el Kilómetro Cero. Hay gente que dice que le queda mejor el puente porque va por ejemplo, al kilómetro 15, pero hay quienes trabajan en el kilómetro 1, 2 y 3, por eso llegan por el cero”, puntualizó Mara Lezama.

Mara Lezama señaló que estas modernas unidades están adaptadas para las personas con discapacidad, cuentan son sistema Braille, cámaras de seguridad, botón de pánico. Incluso permiten que una persona con silla de ruedas pueda abordar.

Reiteró que se trata de un sistema de transporte, digno, lleno de tecnología, tal como necesitan y merecen los habitantes de Cancún y de otras partes de Quintana Roo.

La gobernadora explicó que esta nueva ruta beneficia a la gente, ya que antes tenían que tomar la ruta 44, que la dejaba en el kilómetro cero y de ahí debían tomar una segunda unidad. Ahora ya no será necesario, pues el trayecto concluye hasta Plaza Fórum. El servicio inicia 4:55 am. Y prometen que saldrá cada 12 minutos.