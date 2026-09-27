Cancún lidera alertas de trata en rutas aéreas del turismo

UNODC exhibe red de captación y explotación

Diagnóstico de la ONU cruzó expedientes ministeriales, flujos de aviación comercial y dinámicas delictivas

Cancún.– Detrás de las cifras récord de turistas internacionales y la conectividad de su aeropuerto, Cancún se ha consolidado como el principal foco turístico del país en alertas e investigaciones por trata de personas ligadas al transporte aéreo. Así lo revela el informe Panorama de la trata de personas en el turismo en México, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El diagnóstico de la ONU cruzó expedientes ministeriales, flujos de aviación comercial y dinámicas delictivas, ubicando los focos rojos en tres tipologías: la Ciudad de México por masa crítica, las aduanas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo por paso fronterizo, y los destinos vacacionales, donde el polo caribeño puntea la estadística nacional. Las alarmas en vuelos se activan con un patrón reiterado: rutas con escalas pagadas en efectivo o plásticos ajenos, y adultos trasladando a menores sin comprobar lazo consanguíneo.

El municipio Benito Juárez ocupa el segundo puesto a escala nacional en carpetas de investigación sobre este delito (solo detrás de la alcaldía Cuauhtémoc en la capital del país, que suma 390):

-2015–2025: Benito Juárez acumuló 359 indagatorias ministeriales.

-Comportamiento reciente: La incidencia pasó de 33 casos en 2022, a 61 en 2023, 96 en 2024 y 107 carpetas en 2025.

-Concentración estatal: Cancún acaparó el 65.1% de las 165 investigaciones abiertas en todo Quintana Roo durante 2025. En contraste, destinos como Puerto Vallarta registraron apenas ocho casos en diez años.

El informe de la UNODC detalla dos mecanismos operativos dominantes en la entidad:

Explotación sexual comercial: Afecta a mujeres jóvenes, estudiantes, madres solteras o jefas de hogar contactadas mediante engaños de empleo, ofertas de modelaje o relaciones afectivas en entidades como Chiapas, Veracruz, Tabasco, CDMX, Colima y Jalisco, además de Sudamérica y Estados Unidos. Ya en destino, operan redes con telefonistas y taxistas bilingües que ofrecen «catálogos» a visitantes vía mensajería electrónica; las víctimas permanecen bajo coacción por falsas deudas en inmuebles rentados o casas de seguridad, y son enviadas a hoteles, discotecas y yates privados.

Explotación laboral infantil: Enfocada en niñas y niños de entre 8 y 10 años, provenientes de zonas rurales e indígenas de Chiapas con escaso dominio del español. Tras ser llevados en autobús bajo promesas laborales, sufren hacinamiento y son forzados a jornadas en tortillerías, venta ambulante, restaurantes o mendicidad forzada.

Naciones Unidas atribuye esta concentración al contraste entre un mercado masivo de consumo y marcadas brechas sociales: en 2023 la ciudad acogió a casi 7 millones de viajeros (62% extranjeros), en un tejido local que convive con 42.7% de informalidad laboral, 31.7% de pobreza moderada y una percepción de inseguridad del 74.1%.

En el ámbito nacional, la UNODC contabilizó 9 mil 018 víctimas documentadas entre 2015 y 2025 —63% de ellas sometidas a explotación sexual—, en un entorno donde el 93.2% de los incidentes queda en la impunidad sin indagatoria penal. Como parámetro operativo, los protocolos de detección temprana en aerolíneas comerciales validaron un 23% de positividad en las alertas procesadas durante los últimos seis años.

Hasta tres años de cárcel por acoso sexual digital

El hostigamiento a través de redes sociales e internet podría castigarse con penas de hasta tres años de prisión en Quintana Roo, de prosperar una iniciativa ciudadana que busca actualizar el marco penal del estado frente a la violencia digital.

El proyecto, turnado el 21 de septiembre a comisiones legislativas, propone una reforma directa al artículo 130 Bis del Código Penal estatal para elevar el costo punitivo de esta conducta. La diputada Paola Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia, detalló que el marco legal vigente impone condenas de seis meses a dos años de privación de la libertad, mientras que la nueva redacción plantea un rango que va de nueve meses a tres años de prisión.

La iniciativa, elaborada de manera conjunta con colectivos de la sociedad civil, pone especial rigor en quienes ostentan posiciones de autoridad y confianza:

-Agravantes para servidores públicos: Contempla castigos más severos cuando el delito sea ejecutado por personal de la administración pública.

-Destitución e inhabilitación: Prevé la separación definitiva del cargo y el impedimento laboral en casos de reincidencia donde estén involucrados funcionarios o integrantes del magisterio escolar.

El documento comenzará su ruta de dictamen y eventual votación ante el Pleno del Congreso del Estado. Por ahora, las modificaciones se encuentran en fase de estudio parlamentario, por lo que las sanciones actuales continuarán vigentes hasta que la reforma sea discutida, aprobada y publicada en el Periódico Oficial.