Aumentan los “cazadores” de ofertas en tianguis de Cancún

Mueven la economía local

Más de 60 mercados sobre ruedas benefician a unas 30,000 familias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Lejos de los resorts el Cancún real cobra vida en las regiones urbanas donde 60 tianguis itinerantes abastecen cada semana a más de 300,000 habitantes en busca de precios bajos.

Las cifras del Inegi revelan que la informalidad laboral en Quintana Roo alcanza el 47.2%, por lo que la Unión de Tianguistas agrupa a más de 4,000 vendedores registrados en el municipio.

El tianguis de la Región 100 abarca 12 manzanas cada domingo con más de 1,500 comerciantes que reducen hasta un 40% el costo de la canasta básica familiar explicó el líder tianguista, Melitón Ortega.

Un estudio local indica que una familia de cuatro personas ahorra un promedio de 1,200 pesos semanales al comprar alimentos y ropa de paca en estos puestos ambulantes.

La inflación alimentaria que supera el 6% anual impulsa a miles de camaristas y cocineros a surtir sus hogares en estas calles antes de iniciar sus jornadas laborales de acuerdo a registros de la CROC en Cancún.

El mosaico cultural que alimenta la fuerza laboral cancunense

La migración interna atrae a miles de trabajadores de Yucatán Tabasco Chiapas y Veracruz, quienes encuentran en estos pasillos los sabores originarios de sus estados natales.

Los tianguis representan una derrama económica estimada en más de 15 millones de pesos mensuales en beneficio directo del comercio local y popular.

La venta de productos de segunda mano y herramientas genera un circuito de economía circular que permite reutilizar toneladas de artículos cada semana.

Rocío Uc, tianguista de la 100, aseguró que familias enteras acuden los fines de semana no solo a realizar sus compras semanales sino a convivir en un entorno comunitario seguro y accesible.

Entre regateos y pregones los tianguis se consolidan como el auténtico motor de la identidad popular y la resiliencia económica de la población cancunense, al.ofrecer mejores precios que los agremiados de la Canaco Cancún.

Convocatoria para becas “Educación para Transformar”

Autoridades municipales convocan a los estudiantes de los niveles educativos Especial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior a participar en el programa municipal de Estímulos a la Educación para la Asignación y Otorgamiento de Becas “Educación para Transformar”, para el ciclo escolar 2026-2027.

Para participar en el proceso de selección y asignación de becas, los solicitantes deberán acceder a la plataforma https://cancun-digital.mx/ con su usuario y contraseña; en caso de no tener una cuenta, deberán crear un usuario y contraseña para la cual deberán contar con un correo electrónico.

El periodo para cargar la documentación a la plataforma es del 17 de septiembre al 12 de octubre del presente año. Todos los documentos que se adjunten para el trámite deberán ser legibles y no presentar tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza de su validez.

Los documentos deberán subirse en formato PDF. La Constancia de empleo no formal y la Constancia de no ingresos, así como la Carta compromiso estarán disponible para su descarga en la plataforma https://cancun-digital.mx/. La documentación que presente alguna observación por parte de la Dirección General de Educación, será notificada a través de la plataforma de Cancún Digital, las cuales deberán solventarse en la misma plataforma a partir de que se les notifique y hasta que se apruebe el padrón de beneficiarios.

Mientras que la entrega de documentación física se recibirá en la Dirección General de Educación, ubicada en la Supermanzana 507, Manzana 14, Lote 1, Fraccionamiento Ek Balam, donde podrán presentar de manera física alguno de los documentos solicitados faltantes.

La publicación de resultados serán emitidos mediante un folio y serán consultados en las instalaciones de la dependencia; en la Biblioteca Municipal “Dr. Enrique Barocio Barrios”; en la Secretaría Municipal de Bienestar o marcando al teléfono 998 8875 727 y al 998 8927 743 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas del 3 al 13 de noviembre de 2026.