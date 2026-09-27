La Sedetur proyecta rebasar los 28 millones de turistas en este año

QRoo perfila cierre histórico

Buenos números a pesar de altibajos estacionales y ajustes en la afluencia

Por redacción DIARIoIMAGEN

Cancún.- Pese a los altibajos estacionales y los ajustes registrados en la afluencia a lo largo del calendario, el Caribe mexicano apunta a consolidar otro año de cifras récord. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) proyectó que la entidad cerrará 2026 superando la barrera de los 28 millones de visitantes movilizados a través de sus terminales aéreas, marítimas y terrestres.

La meta se apoya en el sólido desempeño de la primera mitad del ejercicio: entre enero y junio arribaron más de 10 millones de viajeros, estableciendo un piso operativo que las autoridades prevén igualar y robustecer con el tirón de las temporadas de otoño e invierno.

El titular de la Sedetur, Bernardo Cueto Riestra, subrayó que el último trimestre será determinante para amarrar el objetivo, impulsado por el aumento de frecuencias aéreas y los índices de reservas hoteleras en los principales mercados emisores internacionales.

“Creo que este va a ser un año de gran afluencia y vamos a ver si podemos volver a superar esas cifras (…) La dimensión de la demanda turística refleja el posicionamiento internacional del destino, particularmente de Cancún y las marcas del Caribe mexicano”, señaló el funcionario, quien recalcó que el volumen anual coloca al estado en competencia directa con las mayores potencias vacacionales del planeta.

Con la mira puesta en el arranque de la temporada alta decembrina, los prestadores de servicios y el sector hotelero afinan su infraestructura comercial para capitalizar la oleada de turismo global que ingresará prioritariamente por el Aeropuerto Internacional de Cancún, reafirmando el liderazgo turístico de la región.

Tercera Feria Artesanal de Arte Popular Mexicano

– El sonido de las tazas al romperse de un solo golpe interrumpió la quietud de la Hacienda Henequenera y marcó el inicio de la tercera Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano.

Antes del recorrido, una monumental cruz de barro recibía a los visitantes y, más adelante, una silla gigante con motivos pintados en el respaldo anunciaba el mundo de color que esperaba dentro.

El acceso se completaba con un arco adornado con motivos coloridos y un techo iluminado por tazas suspendidas con listones de colores, una antesala que convertía la entrada en parte de la experiencia.

Después aparecieron los alebrijes, rebozos, vestidos, guayaberas bordadas, joyas de plata, vasijas, sillas y artesanías de madera que llenaban los espacios y obligaban a mirar cada detalle.

Son 146 maestras y maestros artesanos de distintas regiones de México quienes llegaron a Xcaret con piezas que conservan técnicas, historias y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Una figura de un Shaman muy bien realizado en tamaño real, le abrió paso a Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Xcaret, y Bernardo Cueto Riestra, titular de Sedetur, quienes encabezaron el recorrido inaugural junto con autoridades, organizadores y artesanos participantes.

Entre los espacios hay demostraciones, ponencias, conversatorios y pasarelas que permiten conocer los procesos artesanales y acercarse directamente a quienes elaboran las piezas.

La feria permanecerá hasta el 27 de septiembre y ofrece a los artesanos un espacio gratuito para exhibir y comercializar sus creaciones sin intermediarios, poniendo el valor del oficio en las manos de sus propios creadores.