Cofepris autoriza Lenacapavir, medicamento preventivo contra el VIH

Inyección semestral

La autorización se sustentó en la evaluación de evidencia científica sobre la calidad, seguridad y eficacia del medicamento

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La autorización se emitió como resultado del análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto.

Con esta autorización, México se suma a los países que cuentan con esta alternativa para la prevención de VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, beneficiando con ello a millones de personas.

En 2023, esta comisión federal autorizó el protocolo de investigación titulado “Estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad del Lenacapavir de acción prolongada administrado por vía subcutánea dos veces al año para la profilaxis previa a la exposición al VIH en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de ≥16 años de edad que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y están en riesgo de infección por VIH” número de protocolo: GS-US-528-9023.

Cofepris refrenda su compromiso con la protección de la salud pública mediante la evaluación rigurosa de nuevas alternativas de tratamientos para la prevención y atención de enfermedades.

¿Qué es el lenacapavir y cómo funciona contra el VIH?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2025 se recomendó la administración inyectable de lenacapavir, dos veces al año, como opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH. En ese momento, se trató de una importante recomendación normativa para redefinir la acción mundial frente a esta infección.

“Al ser la primera terapia preventiva autorizada con esta indicación que se puede administrar cada seis meses, el lenacapavir de acción prolongada es una alternativa muy eficaz a los comprimidos orales diarios y a otras opciones de corta duración. Gracias a que se inyecta solo dos veces al año, puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario, están estigmatizadas o carecen de acceso a servicios de salud“, publicó la OMS.

El lenacapavir se suma a otras opciones de profilaxis previa a la exposición recomendadas por la OMS, como los comprimidos orales que se toman a diario, el cabotegravir inyectable y el anillo vaginal con dapivirina, como parte del conjunto de recursos cada vez más amplio.

En 2024 se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones a nivel mundial que afectaron sobre todo a grupos clave y prioritarios, como personas trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los consumidores de drogas inyectables, las personas privadas de libertad y los niños y adolescentes.

Salud acelera estrategia para eliminar al virus

En julio de 2026, la Secretaría de Salud afirmó que el Gobierno de México garantiza la atención gratuita, el acceso universal al diagnóstico y tratamiento del VIH, así como el abasto continuo de medicamentos antirretrovirales en las instituciones públicas de salud, y anunció la propuesta de otorgar tratamientos por periodos de al menos tres meses para facilitar que las personas mantengan su tratamiento de manera continua, como parte de la estrategia para eliminar esta enfermedad como problema de salud pública hacia 2030.

La semana pasada, el secretario de Salud, David Kershenobich, presentó estas acciones y señaló que los avances científicos y el acceso oportuno a los tratamientos permiten que las personas que viven con VIH tengan una expectativa y calidad de vida prácticamente normales.

Asimismo, reiteró que el Estado garantiza la realización gratuita de pruebas de detección y el acceso universal a medicamentos antirretrovirales, sin importar la institución de seguridad social o la condición de derechohabiencia de las personas.

El secretario destacó la importancia del control oportuno de la infección y recordó que “una persona con carga viral indetectable no transmite el virus”, en referencia al principio conocido como “Indetectable = Intransmisible”, que forma parte del abordaje actual del VIH.

Además, indicó que el sistema público de salud dispone de herramientas integrales de prevención, entre ellas la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP), como parte de la estrategia de acceso universal a la prevención, el diagnóstico y la atención.

¿Qué es y cómo funciona el tratamiento?

Acción prolongada: Es un tratamiento antirretroviral preventivo diseñado para personas sin VIH que reduce de forma importante el riesgo de contraer el virus antes de una posible exposición.

Frecuencia: Se administra mediante una inyección subcutánea cada seis meses (dos dosis al año), lo que lo diferencia de los esquemas tradicionales que exigen tomar una pastilla diaria.

Adherencia: Al requerir solo dos aplicaciones anuales, facilita el apego al tratamiento y evita los riesgos asociados con el olvido o abandono de las grageas diarias.