Alfredo Atayde defiende la vigencia del circo frente a la era digital y la piratería

«Un espectáculo en vivo jamás se va a comparar a una pantalla»

El productor presenta la temporada de Les Clowns en la Carpa Astros de Texcoco

Por Arturo Arellano

En una época marcada por el consumo voraz de contenidos virtuales y la inmediatez de los dispositivos móviles, el arte escénico resiste desde su trinchera más orgánica: la carpa. Alfredo Atayde, productor y representante de la legendaria tradición circense de nuestro país, alza la voz para salvaguardar la dignidad del oficio frente al desinterés, la tecnología desmedida y la proliferación de carpas apócrifas que demeritan el espectáculo.

Con el montaje Les Clowns, producido por El Artista Invisible, la compañía continúa su recorrido itinerante y planta la Carpa Astros a un costado de la Universidad del Valle de México en Texcoco, donde se presenta del 10 de septiembre al 4 de octubre, tras una exitosa escala previa en Galerías Atizapán.

El payaso como eje y columna vertebral

Pese a que el título remite directamente a los maestros de la risa, Atayde precisa que la propuesta abraza la totalidad de las disciplinas circenses «El nombre es Les Clowns del Circo Atayde. Es un espectáculo donde la base son los payasos, los tres payasos que representan el carablanca, el augusto y el trampa o el vagabundo, que son los tres principales tipos de payasos en el mundo. Pero es un espectáculo 100 por ciento de circo: trapecistas, equilibristas, bailarinas, malabaristas, aerealistas… El hilo conductor lo llevan los clowns, claro que sí, pero no es una hora 45 de puros clowns».

Bajo esta visión, el montaje reúne en escena el talento y los estilos de Iván «BoBo» Vega, Raúl «RuLo» Zamora, Fernando «Chaz» Hondall y Arturo «TuDo» Sánchez, quienes reivindican la sensibilidad, preparación actoral y creatividad inherentes a la profesión del clown. Para el productor, el ensamble humorístico constituye el corazón de la obra «Es la unión de estos tres payasos, porque es muy difícil que el ego no le gane… Los tres están en el mismo nivel. Verlos en escena a los tres sin que uno se pase de la raya con el otro, actoralmente es difícil, y lo hemos logrado desde 2022. Esa ha sido la magia y el éxito de este espectáculo».

Pantallas contra la experiencia viva

Cuestionado acerca de la competencia cotidiana con las plataformas digitales y la pérdida de atención infantil frente a los monitores, el empresario reflexionó sobre la paternidad contemporánea y la necesidad de acercar a la niñez a las artes presenciales «La tecnología nos ha quitado público, nuevo público. Yo le digo a las nuevas generaciones de papás que está bien la tecnología, pero todo con medida; que también saquen a sus hijos al teatro, a la ópera, al circo, al ballet, al cine, al parque a dar la vuelta, que les den libros. Un espectáculo en vivo como el circo jamás se va a comparar a una pantalla o a una tableta. Es triste ver, más en países como México, a niños de dos años con el celular. Hay muchas otras actividades para desarrollar el IQ del humano desde esas edades».

La crisis del circo y la usurpación de marca

Más allá de la pantalla, el sector enfrenta una amenaza interna: el desprestigio ocasionado por montajes de dudosa procedencia que confunden al público.

«El circo en México está pasando por una crisis. El buen circo estamos en peligro de extinción. El mal circo pulula: hay mucho circo de 20 pesos, mucho circo de botarga y muchísimo circo utilizando nuestra marca sin autorización», aseveró tajante.

Ante este panorama, la permanencia de la firma Atayde se ha cimentado en la honestidad hacia el asistente y el rechazo a la improvisación «Nos hemos reinventado día con día respetando mucho lo que es el circo y respetando al público: no engañarlos, no regalar el espectáculo, no vivir de las palomitas y del refresco, no poner botargas ni monitos piratas de la televisión. Yo no tengo el estómago para engañar a la gente y poner porquerías; el público no se merece ser tratado así, y mucho menos representando a una de las marcas de circo más importantes del mundo».

A fin de evitar fraudes, Atayde exhortó a la audiencia a consultar únicamente las vías oficiales en redes sociales mediante @elartistainvisible.mx en Instagram y El Artista Invisible en Facebook, evitando caer en engaños de buscadores donde proliferan ofertas apócrifas.

Talento de exportación: de Texcoco a Madrid

Lejos del «malinchismo», el productor enfatizó que el elenco actual está conformado íntegramente por artistas mexicanos, muchos de ellos con trayectoria consolidada en pistas de Europa y Estados Unidos.

«En México habemos buenos espectáculos de circo y buenos teatros; no tiene que venir un circo extranjero para pensar que solo los extranjeros hacen buenas cosas», puntualizó.

Ese mismo rigor llevará el nombre de la compañía al extranjero en las próximas semanas. Del 9 al 18 de octubre, la producción presentará Galas del Circo Atayde en el emblemático Teatro Circo Price de Madrid, España, refrendando el arraigo y la vigencia internacional de una tradición centenaria.