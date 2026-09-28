Por pedir transparencia en Atizapán, el alcalde Pedro Rodríguez denuncia a Leylany Richard

Síndica de Morena

Atizapán de Zaragoza, Méx.- “El alcalde Pedro Rodríguez ejerce el poder político y económico, no para las y los atizapenses, sino para beneficio personal y familiar. La exigencia de transparentar los recursos publicos nos valió una denuncia de supuesta violación de género en su contra ante el IEEM, la cual fue aceptada, pero ello no nos detendrá”.

Afirmó lo anterior Leylany Richard, síndico municipal de Morena en este municipio, durante una marcha de apoyo a la presidenta Claudia Sheibaum en el marco de su informe de gobierno.

En la explanada del Palacio Municipal y con apoyo de cientos de liderazgos, ¡que gritaban «No estás sola!», la funcionaria, reiteró que «lo grave de esta situación (la denuncia) es que Pedro Rodríguez utilizó al área juridica del gobierno para denunciarme, utilizando su poder e influencia para fines personales. Su objetivo es sacarme de la contirnda electoral del próximo año», dijo.

La representante popular recordó que el jurídico del gobierno municipal está para atender cuestiones internas y no personales como fue este caso. «El alcalde debería de estar más atento a las demandas de servicios públicos que le exigen y demandan las familias que viven en Atizapán. La demanda en mi contra es en venganza al exigirle que nos demuestre en qué y como se gasta el dinero público y que es del pueblo», remarcó.

Leylany Richard abundó que «no daremos ni un paso atrás en nuestra exigencia de que nos demuestre en qué se están destinando los poco mas de 4 mil millones de pesos que maneja a su libre albedrío. Cuando le exigimos transparencia se queda callado, pues sabe que no puede ni ha podido justificar los gastos», concluyó.