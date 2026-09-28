Trabajamos para poder otorgar un mejor servicio de agua: Paulo Lara

En Naucalpan

Naucalpan, Mex.- “Como Comisario del Consejo Directivo del OAPAS, participé en la Décima Primera Sesión Extraordinaria, dando seguimiento a los asuntos relacionados con la administración, operación y fortalecimiento de nuestro Organismo de agua”.

Así lo expresó el también Quinto Regidor, Paulo Lara, luego de destacar que es una prioridad para este gobierno entregar más y mejores servicios de calidad para las familias naucalpenses.

El funcionario municipal puntualizó que durante la sesión se analizaron temas como la medición y control de descargas de aguas residuales, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, así como aspectos administrativos, presupuestales y financieros del organismo.

“Seguimos acompañando el trabajo que encabeza nuestro presidente municipal Isaac Montoya, con responsabilidad y coordinación institucional, para fortalecer los servicios públicos y el cuidado del agua en Naucalpan”, dijo.

Finalmente, el Comisario del Consejo Directivo del organismo de agua municipal, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones en materia hídrica y de servicios comunitarios para beneficio de todas y cada una de las comunidades que viven en Naucalpan.