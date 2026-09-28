Azucena Cisneros reconstruye una vialidad no intervenida en 40 años

Repavimentación de Avenida Verdines

Ecatepec, Méx.- Jamás nadie había puesto el interés que ha puesto usted”, afirmó Óscar Fernández Hernández, habitante del fraccionamiento Parque Residencial Coacalco (Zona Ecatepec), durante la inauguración que realizó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss de la repavimentación de Avenida Verdines, que tras 40 años estaba totalmente deteriorada.

Agregó: “Vinieron de diferentes partidos, presidentes municipales, gobernadores a hacer campaña. Y jamás regresaron. Vinieron, nos lavaron el cerebro, nos juraron, nos superjuraron y nadie hizo absolutamente nada”.

El también creador de contenido, conocido en redes sociales como “Yaggo Lanvan la mesurada”, detalló que su comunidad es el límite de Ecatepec con Coacalco, por lo que ningún gobierno municipal se preocupó por los colonos. “Tuvimos más de 40 años, pPresidenta, sin que nadie viniera a presentarse así, como usted”, dijo.

Relató que Azucena Cisneros encabezó una Mesa de Paz en la colonia La Joya y ahí le pidió apoyo pare repavimentarA Verdines, lo que tuvo rápida respuesta y la vialidad fue remozada.

Cisneros Coss agradeció a los colonos por participar en la reconstrucción de su comunidad y ofreció realizar más obras, con el objetivo de superar el rezago en que se encuentra Ecatepec.

“Nunca jamás debimos haber vivido este rezago si se hubiera actuado con responsabilidad, si se hubiera dedicado el gobernante al solo interés de la gente y del pueblo. Llegaron y nos tocaron los peores”, expresó.