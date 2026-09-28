Recuperación histórica de calles y avenidas en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- A fin de recuperar la calidad de vida de las familias naucalpenses y garantizar vialidades seguras, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, tras cumplir en poco más de un año con la promesa de la rehabilitación de 1 millón de metros cuadrados de calles y avenidas, hoy ya beneficia a 146 colonias de manera directa. Gracias a la planeación se avanza en este rescate de las vialidades, tan solo el área de Obras Públicas ha rehabilitado más de 500 mil metros cuadrados de vialidades y calles, sumado a una cifra similar con la rehabilitación integral de las áreas de Servicios Públicos y el Organismo Municipal del Agua.