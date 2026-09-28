Delfina Gómez transforma al Edomex en el “Año de las Obras”

Con 2 mil 500 proyectos de infraestructura y bienestar

La mandataria estatal resalta una inversión de 20 mil millones de pesos

Toluca, Estado de México.– En el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha realizado más de dos mil 500 proyectos de infraestructura y bienestar; además, se invirtieron 20 mil millones de pesos en obra pública, así lo destacó en sus redes sociales, previo a su Tercer Informe de Gobierno.

A tres años de su administración, la Mandataria estatal añadió que también se construyeron 200 kilómetros de Senderos Seguros, “repavimentamos vialidades para que llegues con bien a casa”, señaló.

Además, para fomentar el deporte en la juventud mexiquense se han construido y equipado unidades deportivas con la finalidad de brindar espacios seguros a los deportistas de alto rendimiento e impulsar su talento.

A través de una serie de spots bajo el lema “El Poder de Cumplir”, la Maestra Delfina Gómez Álvarez presenta sus logros en materia de seguridad, combate a la pobreza, generación de empleos, nuevos sistemas de transporte, mejoras al sistema de salud y apoyos a mujeres.

En tres años, se han realizado 929 donaciones de órganos y tejidos en la entidad

En los tres años de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez se han realizado 929 donaciones de órganos y tejidos en el Estado de México, gracias a la labor del personal multidisciplinario de 71 establecimientos autorizados para procurar y hacer trasplantes, así como un Banco de Tejidos que tiene la capacidad para procesar una gran variedad de insumos biológicos, con lo que se demuestra que el poder adquiere el verdadero sentido de servir cuando es en beneficio directo de la población.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, señaló lo anterior al encabezar, acompañada por Rosa Erro Aboytia, Directora del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), la ceremonia por el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, donde se hizo un reconocimiento público a seis familias por respetar la decisión de donar ya que son ejemplo de una de las máximas muestras de solidaridad humana al dar un regalo de vida.

Por su parte, la titular del Cenatra, reconoció las labores del personal adscrito al Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Gobierno mexiquense que, a través de la Estrategia Ola Verde, lidera el 70 por ciento de traslados de órganos y refirió que existe una amplia coordinación interinstitucional para lograr casos exitosos en las cirugías de este tipo.