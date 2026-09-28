Convocan a Segunda Carrera “Voces que Corren 5K por una Vida Libre de Violencia”

Toluca, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría General de Gobierno y en coordinación con el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, invita a participar en la Segunda Carrera Atlética “Voces que Corren 5K por una Vida Libre de Violencia”, el próximo domingo 25 de octubre.

La actividad forma parte de las acciones de sensibilización rumbo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y tiene como objetivo promover, mediante el deporte y la convivencia, la participación social, el respeto, la igualdad y una vida libre de violencia.

Esta segunda edición da continuidad a la iniciativa que se realizó en marzo pasado en Toluca y ahora llegará a Valle de Chalco Solidaridad, con el propósito de extender a distintas regiones de la entidad las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

El recorrido será de 5 kilómetros, con ramas femenil y varonil. Habrá 2 mil lugares gratuitos y las personas con registro confirmado recibirán playera, medalla conmemorativa y número oficial, además de hidratación, asistencia médica y apoyo vial.

La salida y meta estarán ubicadas en avenida Alfredo del Mazo, frente a la explanada municipal de Valle de Chalco Solidaridad. El registro podrá realizarse mediante el código QR de la convocatoria o a través de la página vocesquecorren25n.com.

La entrega de paquetes se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en la explanada municipal de Valle de Chalco Solidaridad.