Trabajo independiente, labor que más creció en la postpandemia

Modalidad ocupacional en crecimiento

El autoempleo, que aumenta con la edad, también refleja menores oportunidades laborales

En un contexto de debilidad del empleo asalariado y un repunte de la informalidad, el trabajo independiente fue la única ocupación que creció en la postpandemia, según la Encuesta Intercensal (EIC) 2025. En cinco años, las personas con un autoempleo en México pasaron de 21.3% a 24.0% de la población ocupada.

Sin embargo, el repunte parece estar más ligado a un entorno económico que a una preferencia generalizada por el modelo independiente. El resto de las ocupaciones presentó una contracción entre el 2020 y el 2025; por ejemplo, el trabajo asalariado se redujo de 72.0% a 70.5% y el renglón de los empleadores, pasó de 3.1% a 2.7 por ciento.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo independiente suele crecer en contexto con un menor dinamismo del trabajo asalariado.

“Tradicionalmente, el trabajo por cuenta propia en la región ha actuado como un ‘amortiguador’ en contextos de insuficiente demanda de empleo asalariado y, en promedio, tiende a concentrarse en ocupaciones de menor productividad, con altos niveles de informalidad y mayor precariedad”, señala el organismo en su último informe de Panorama Laboral de América Latina y el Caribe.

En el caso de los jóvenes, aunque se ha popularizado la narrativa de que el trabajo independiente es atractivo porque desean ser sus propios jefes, la última Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la UVM evidencia que casi una cuarta parte de quienes se emplean en esta modalidad lo hace por la falta de oportunidades en el mercado laboral, el principal motivo para elegir esta ruta.

Aunque una cuarta parte de la población tiene un trabajo independiente, hay estados donde su fuerza laboral en autoempleo suele estar por arriba del promedio nacional:

Oaxaca (34.7%)

Guerrero (32.4%)

Chiapas (32.3%)

Puebla (28.4%)

Veracruz (28.2%)

Campeche (27.5%)

Morelos (27.4%)

Ciudad de México (27.1%)

Estado de México (26.4%)

Tlaxcala (25.8%)

Hidalgo (25.1%)

Yucatán (24.6%)

Michoacán (24.5%)

Prácticamente todas las entidades, con excepción de la Ciudad de México, tienen un desempeño de medio-bajo a muy bajo en el subíndice de mercado de trabajo del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO.

Esto significa que las entidades con mayor universo de trabajadores independientes entre su población ocupada también se caracterizan por tener mercados laborales con alta prevalencia de informalidad, ingresos bajos y menor formación que le permita a su capital humano escalar a actividades de mayor valor.

El trabajo independiente y la edad

Según la EIC del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a mayor edad se eleva la proporción de personas en un autoempleo.

Entre los 18 y 29 años, el trabajo independiente abarca sólo al 14% de la población ocupada, y se duplica entre las personas de 45 a 59 años, y abarca al triple de trabajadores en el rango de 60 a 74 años.

Los resultados sugieren que en algunos casos, el autoempleo se convierte en un refugio ante el cierre de oportunidades por el edadismo.

El estudio Economía plateada de Rankmi evidencia que el mercado laboral de México es el que más castiga la edad en Latinoamérica. En el renglón de 40 a 49 años, sólo el 22.2% se emplea en una empresa y se reduce al 10.9% entre quienes tienen más de 50 años. En ambos casos, son las proporciones más bajas de la región.

¿Aspiración o salvavidas?

Aunque se ha popularizado la narrativa de que los jóvenes eligen el trabajo independiente porque desean ser sus propios jefes, en términos generales la decisión suele estar motivada por una escasez de oportunidades para incorporarse a un trabajo formal que por una aspiración en el autoempleo.

La última Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la UVM evidencia que casi una cuarta parte de quienes se emplean en esta modalidad lo hace por la falta de oportunidades en el mercado laboral, el principal motivo para elegir esta ruta.

Aunque ocho de cada 10 están satisfechos con este modelo de trabajo, el 62% reconoce que desearía tener un empleo formal en una empresa o en una institución de gobierno.

Esa tendencia también se refleja en las modalidades de trabajo que son atractivas para los jóvenes, si bien los esquemas de nómadas digitales, de profesionistas independientes o de actividades en la gig economy captan la atención de los graduados universitarios, siete cada 10 egresados califican más atractivo un empleo con prestaciones.