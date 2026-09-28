Keanu Reeves viene a México con su banda de rock Dogstar

Como parte del cartel de A Perfect Circle

Integrada junto a Bret Domrose y Rob Mailhouse, se suma a una de las noches más esperadas para los fanáticos de lo metalero

La noche del próximo 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano acaba de subir de nivel: Dogstar, la banda de rock alternativo en la que participa el reconocido actor Keanu Reeves como bajista, se suma al cartel de A Perfect Circle para su esperada presentación en la Ciudad de México.

La fecha reunirá en un mismo escenario distintas vertientes del rock alternativo, con A Perfect Circle al frente y Dogstar como uno de los actos que acompañarán esta noche, consolidando un cartel pensado para los seguidores de la música alternativa y el rock.

Dogstar está conformada por Bret Domrose (voz y guitarra), Rob Mailhouse (batería) y Keanu Reeves (bajo). Aunque Reeves es mundialmente reconocido por sus papeles en películas como The Matrix y John Wick, su relación con la música viene de mucho antes: Dogstar se formó en Los Ángeles en los años noventa y, después de una pausa de más de dos décadas, la banda retomó su actividad en 2023.

DOGSTAR:

UNA NUEVA ETAPA

La incorporación de Dogstar llega además en un momento especial para la banda. En mayo de 2026 presentó All In Now, su cuarto álbum de estudio, producido por Nick Launay, reconocido por su trabajo con artistas como Nick Cave and the Bad Seeds, IDLES y Yeah Yeah Yeahs. El álbum representa una nueva etapa para el grupo y continúa el regreso que comenzó con Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, publicado en 2023.

Con All In Now, Dogstar reafirma su identidad dentro del rock alternativo y continúa expandiendo su presencia internacional con una nueva gira durante 2026.

UNA NOCHE PARA LOS FANÁTICOS DEL ROCK

La llegada de Dogstar se suma a un cartel que ya cuenta con A Perfect Circle, una de las agrupaciones más importantes del rock alternativo contemporáneo, y Puscifer, proyecto liderado por Maynard James Keenan.

La presentación de A Perfect Circle en México marcará además su primera presentación en solitario en Ciudad de México, después de casi una década de espera para sus seguidores mexicanos.

Así, el 25 de noviembre, el Estadio Fray Nano se convertirá en punto de encuentro para una noche que reunirá varias propuestas con una fuerte identidad dentro del rock alternativo.

A Perfect Circle + Dogstar. + Puscifer+ Dave Hill

Una noche que promete convertirse en uno de los encuentros más especiales del rock en México.