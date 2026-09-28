En un año, 1.3 millones de personas obtuvieron empleo, destaca la presidenta CSP

Resalta primavera laboral en México

Puntualizó que se acabó la época de disminución del poder adquisitivo, gracias a las reformas laborales realizadas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como parte de la primavera laboral que vive México, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, 1.3 millones de personas obtuvieron un empleo, con lo cual la población económicamente activa sumó 62.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

“Buenas noticias del mundo laboral. Son 1.3 millones de personas más con empleo de agosto 2025 a agosto de 2026”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que las reformas laborales realizadas en su Gobierno acabaron con la época en la que disminuyó el poder adquisitivo de las y los trabajadores, ya que hoy la Constitución establece que el salario mínimo debe aumentar por encima de la inflación.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, la participación económica de las mujeres registró 41 por ciento, un aumento de 2.2 puntos, mientras que la calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos ha mejorado ya que el número de personas que trabajan más de 48 horas disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento en los últimos cinco años.

Puntualizó que México vive una primavera laboral, ya que, con el incremento salarial, el poder de compra aumentó de 0.8 a 1.9 canastas básicas; la meta es llegar a 2.5 en el 2030. Al cierre de agosto de 2026, 199 mil 454 trabajadores de plataformas digitales cuentan con acceso completo a la seguridad social, mientras que 1 millón 772 mil 296 personas tienen seguro médico por riesgo de trabajo; se aprobó la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con lo que se beneficia a 13 millones de trabajadores.

Se expedirá el Certificado Laboral para la Agroexportación, lo que beneficiará a cerca de 200 mil trabajadores del campo, el cual a partir del 1 de octubre de 2026 será un requisito indispensable para realizar cualquier exportación; se inició el registro de las empresas agroexportadoras de aguacate a la plataforma de VELAGRO y se puso en marcha el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Bolaños López agregó que con Jóvenes Construyendo el Futuro, en lo que va del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, 619 mil jóvenes han sido atendidos con una inversión de 44 mil mdp. Mientras que, desde su creación, ha beneficiado a 3.6 millones de jóvenes (58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres), a través de una inversión de 177 mil mdp. Asimismo, 7 de cada 10 jóvenes estudian o trabajan tras su participación en este programa.

Ordena reforzar la seguridad en Morelos tras asesinato de dos estudiantes

Tras el asesinato de dos estudiantes de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordinarse tanto con la gobernadora de la entidad, Margarita González, como con la rectora Viridiana León, para reforzar la seguridad.

Derivado del aumento de homicidios contra estudiantes de esta universidad, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que la secretaria de Gobernación tiene la encomienda de saber qué está pasando y tomar acciones de prevención porque “ya son muchos los estudiantes asesinados”, lamentó.

Asimismo, comentó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch tiene la instrucción de reforzar la vigilancia en Cuernavaca, porque en esa ciudad de Morelos han aumentado varios delitos y “tenemos que apoyar en acciones de prevención”.

No se cierra caso Ayotzinapa: Sheinbaum

La presentación del informe sobre la situación de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no significa que esté cerrada la investigación, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que el contenido del reporte de la Fiscalía General de la República y la secretaria de Gobernación ya les fue informado a los padres.

Señaló que han mantenido una buena relación con los padres de los jóvenes desaparecidos aunque particularmente a la conferencia de prensa de hoy no fueron convocados. Al desestimar que no se les haya tomado en cuenta en ocasiones del doceavo aniversario de la desaparición, Sheinbaum dijo que lo que se habrá de informar hoy es lo que se les presentó en la última reunión que sostuvo con ellos en Palacio Nacional.

Ante la demanda de los padres de los desaparecidos de que regresen los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes , Sheinbaum dijo que este ya no existe pues fue disuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, su gobierno solicitó al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, quien respondió que recomendaría a otros expertos en la materia pero ya no de los que participaron en el GIEI.

En otro orden, en vísperas del 2 de octubre , Sheinbaum dijo que en México hay libertad de manifestación pero reconoció que los gobiernos locales, en este caso, el de la Ciudad de México, adopta medidas preventivas para evitar daños en inmuebles, infraestructura y entre quienes participan en la manifestación.