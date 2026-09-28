El Gourmet estrena “Maestros del mole”

Con Alejandro Ruiz

Por: Asael Grande

El canal de televisión internacional El Gourmet suma una nueva joya a su catálogo culinario con el estreno de “Maestros del mole”, una docu-serie conducida por el reconocido chef oaxaqueño Alejandro Ruiz. La producción, que se estrenará el miércoles 7 de octubre a las 23 hrs. por el canal elGourmet TV, promete sumergir a los televidentes en la riqueza, el misticismo y los secretos de uno de los platillos más emblemáticos y complejos de la gastronomía mexicana.

Tras el éxito de producciones previas en la misma señal, como Cocina de mar, Pacífico y Los favoritos de Alex Ruiz en Oaxaca, el fundador del célebre restaurante Casa Oaxaca regresa a la pantalla chica para rendir homenaje a la tradición. En esta ocasión, el enfoque principal de la serie abandona las costas para adentrarse en la radiografía profunda de las cazuelas de barro y los comales tradicionales.

“Con esta serie descubrí una cosa en mi vida, que es ser conductor del programa, yo creo que, lo que el ser humano no debe dejar de hacer en la vida es dejar de sorprenderse, y no perder la capacidad de seguir aprendiendo, fue una aventura increíble, es una pequeña muestra de toda esa gama de posibilidades que hay de cocineros y cocineras con experiencia, apasionadas, orgullosas de su cultura, el preparar cocina tradicional desde los utensilios, el metate, con esos ingredientes que no me dejaron de emocionar, ver una acción de esa naturaleza, y es cuando dices, ‘no sabemos mucho, sabemos sólo un poquito’; el mole, más allá de una receta, es familia, es comunidad, es cultura y es tradición, y platicando con estos grandes expertos, un antropólogo, un historiador, fuimos al Ex Convento en Puebla, en donde se dice que surgió la primera versión del mole, yo digo que, la conquista no sólo se dio con balas y con religión, también a través del estómago, y como cocineras y cocineros seguimos conquistando a través del estómago, pero con amor, así que fue una gran experiencia, en México tenemos el mejor mole del mundo, somos tradición”, comentó, el chef, Alex Ruiz, durante la presentación de la serie, Maestros del Mole.

A través de un formato dinámico y educativo, en “Maestros del mole”, el chef Alex Ruiz comparte sus conocimientos heredados de grandes maestras cocineras y sus propias memorias de infancia en Zimatlán. El show enseña a los espectadores a simplificar estas recetas tradicionales para que puedan replicarlas con éxito en las cocinas de sus hogares, sin perder el respeto por la esencia y el balance de sabores.

“Maestros del Mole, es una serie de seis episodios que quedó bellísima, hermosa; es una mezcla de viaje gastronómico, también de investigación documental, porque hay especialistas, historiadores, antropólogos, que hablan del tema, y también es una serie de recetas, porque hay muchas cocineras tradicionales, algunos cocineros contemporáneos, también, que hacen mole, entonces, esta serie me resultó interesantísima, así que vamos a estrenar el 7 de octubre a las 9 pm en México, que es el Día del Mole, es una serie muy bonita, no hace falta decir porqué el mole es tan importante para México, no sólo es un plato muy típico, sino que también es parte de la identidad, con la serie irán descubriendo muchos de los secretos del mundo del mole”, compartió la directora de Programación y Producción del canal el Gourmet, Verónica Rondinoni.

Durante la presentación de la serie que, a lo largo de los episodios explora la diversidad de esta preparación, mostrando que el universo del mole va mucho más allá de las variantes más conocidas, el chef Juan Aquino (destacado chef mexicano de origen tacuate, originario de Santa María Zacatepec, Oaxaca, ampliamente reconocido por ser el fundador y chef ejecutivo del restaurante ‘Xuva’, ubicado en la emblemática colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, donde promueve y enaltece las raíces, ingredientes y técnicas de la cocina tradicional oaxaqueña fusionándolas con la cocina de autor), realizó una deliciosa degustación de platillos acompañados de recetas de mole amarillo.

Con este lanzamiento, El Gourmet y el chef Alejandro Ruiz no solo buscan entretener, sino preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial de México, llevando la identidad oaxaqueña y nacional a pantallas de toda la región.