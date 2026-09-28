La IA acelera el conocimiento médico, pero el criterio clínico continúa siendo humano

Una respuesta rápida no implica confiabilidad

El desafío no está en elegir entre tecnología y experiencia médica, sino en integrar ambas para convertir la velocidad de la inteligencia artificial en conocimiento útil

La inteligencia artificial está transformando la manera en que los profesionales de la salud buscan, procesan y utilizan información científica. Para IntraMed, la comunidad de profesionales de la salud más grande de América Latina, el desafío no está en elegir entre tecnología y experiencia médica, sino en integrar ambas para convertir la velocidad de la IA en conocimiento clínicamente útil.

Durante décadas, mantenerse actualizado en medicina implicó consultar publicaciones científicas, guías clínicas, bases de datos y múltiples fuentes especializadas. Pero el crecimiento constante de la información disponible también ha hecho cada vez más difícil encontrar, analizar y seleccionar aquello que realmente resulta relevante para la práctica clínica.

La IA está modificando este escenario al permitir localizar información, sintetizar literatura científica y explorar respuestas a preguntas clínicas en cuestión de segundos. Esta capacidad representa una oportunidad para facilitar el acceso al conocimiento, pero también plantea un desafío: una respuesta rápida no necesariamente es una respuesta confiable.

El problema, entonces, ya no es únicamente acceder a información médica, sino distinguir, bajo presión y frente a un paciente concreto, qué información merece orientar en una decisión clínica.

“La inteligencia artificial puede acelerar de manera extraordinaria el acceso a la evidencia científica, pero una respuesta rápida no necesariamente es una respuesta confiable. Para utilizarla de manera responsable, los profesionales deben poder verificar las fuentes, entender cómo se obtuvo la información y evaluar si realmente aplica al contexto de cada paciente”, señala Leonardo Biolatto, Medical Strategy Lead de IntraMed.

La necesidad de verificar la información es especialmente relevante porque los sistemas de IA pueden generar respuestas incorrectas con apariencia de certeza e incluso presentar referencias bibliográficas inexistentes. Por ello, su valor no debería medirse únicamente por la rapidez con la que entregan una respuesta, sino por su capacidad para apoyar procesos de búsqueda y análisis que posteriormente puedan ser evaluados por un profesional.

La evidencia necesita contexto

La práctica clínica tampoco ocurre en un vacío. La evidencia científica debe interpretarse a partir de las características de cada paciente y del contexto en el que se desarrolla la atención.

Una recomendación construida en un sistema de salud con amplia disponibilidad de medicamentos, tecnologías e infraestructura puede no ser directamente aplicable a otro con condiciones diferentes. Las características epidemiológicas de una población, la disponibilidad de tratamientos o los patrones de resistencia antimicrobiana pueden modificar la pertinencia de una recomendación.

Esto adquiere particular relevancia en México y otros mercados de América Latina, donde los profesionales necesitan interpretar la evidencia internacional a partir de las condiciones concretas en las que ejercen.

Por ello, el reto actual no consiste solamente en encontrar información, sino en identificar cuál es relevante, evaluar su calidad y determinar cómo puede aplicarse a una situación clínica específica.

La tecnología también necesita comunidad

Si la IA puede acelerar el acceso a la información, el siguiente paso es determinar cómo convertir esa información en conocimiento aplicable. En este proceso, el intercambio entre profesionales mantiene un papel fundamental.

La discusión de casos, el contraste de perspectivas y la experiencia acumulada permiten poner la evidencia en contexto y desarrollar un criterio clínico que una respuesta automatizada, por sí sola, no puede garantizar.

“La IA puede ayudarnos a encontrar evidencia, resumir literatura y generar un primer acercamiento a una pregunta clínica. Pero el conocimiento médico también se construye al discutir casos, contrastar perspectivas y entender cómo esa evidencia funciona en situaciones reales. La tecnología puede potenciar ese proceso, pero no reemplazarlo”, explica Biolatto.

Para IntraMed, esta transformación refuerza la importancia de combinar tecnología, contenidos médicos confiables y espacios de intercambio entre profesionales. En un entorno donde la cantidad de información seguirá creciendo, facilitar el acceso al conocimiento ya no significa únicamente poner más información a disposición de los médicos, sino ayudarlos a identificar cuál es digna de influir en una decisión, comprenderla, cuestionarla y contextualizarla en su práctica.

¿Qué es la inteligencia artificial en medicina?

La inteligencia artificial (IA) en medicina es el uso de algoritmos que aprenden a partir de datos de salud (imágenes, señales, analíticas o texto clínico) para reconocer patrones y generar resultados útiles en la práctica sanitaria. Se aplica para apoyar decisiones, automatizar tareas y mejorar procesos, siempre dentro de un marco de validación clínica y supervisión profesional.

La IA en medicina se usa, sobre todo, para:

– Analizar imágenes médicas,

– Ppredecir riesgos y complicaciones,

– Apoyar decisiones clínicas,

– Extraer información de textos clínicos,

– Acelerar investigación biomédica.