El IMPI, un órgano de censura

Penguin Random House lo demanda por prohibir el libro Todo a la Luz

Le impone una multa superior a medio millón de pesos y advierte sanciones adicionales

Penguin Random House (PRH) presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para anular la resolución dictada el 27 de julio de 2026 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que prohíbe a la editorial usar el nombre y el rostro de Gloria Trevi —incluso con fines informativos o periodísticos—, le impone una multa superior a medio millón de pesos y advierte sanciones diarias adicionales si continúa distribuyendo el libro Todo a la Luz, de Karla de la Cuesta.

“Desde que publicamos nuestro primer libro en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas”, señaló la editorial.

Una investigación periodística, no un ataque a la imagen

Todo a la Luz es resultado de una investigación de Karla de la Cuesta sobre el expediente penal en el que se absolvió a Gloria Trevi. La autora reprodujo testimonios de más de diez víctimas, contrastó fuentes periodísticas y criterios judiciales, cuestionó la valoración de pruebas realizada por el juez de la causa, señaló posibles conflictos de interés y documentó su propia experiencia como sobreviviente de explotación sexual y laboral dentro de la organización dirigida por Sergio Andrade. El nombre de Trevi aparece en el libro porque es uno de sus principales sujetos informativos; y las únicas dos fotografías utilizadas son imágenes públicas de archivo hemerográfico, ya difundidas por la cobertura mediática del juicio.

Las irregularidades centrales de la resolución del IMPI

Ignoró la norma aplicable al caso. El artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor establece expresamente que no hay infracción cuando el uso de la imagen de una persona tiene fines informativos, periodísticos o de libertad de expresión. El IMPI nunca analizó este artículo, pese a que fue el eje central de la defensa de PRH.

Desconoció jurisprudencia reiterada de la SCJN. Existen al menos cuatro precedentes (entre ellos los amparos directos 6/2009, 3/2011 y 24/2016) que establecen que informar sobre figuras públicas en asuntos de interés público no viola el derecho a la propia imagen. El IMPI incluso citó de forma parcial el amparo en revisión 2808/2025, omitiendo la parte del criterio que favorecía a PRH.

Nunca evaluó si el libro trata un tema de interés público. El IMPI omitió analizar 17 páginas de argumentos jurídicos presentados por PRH sobre por qué la obra constituye una investigación de interés público, y afirmó sin sustento que el libro carece de carácter informativo o periodístico, contradiciendo su propio reconocimiento de que se trata de una investigación documentada con testimonios.

Se contradijo a sí mismo. En septiembre de 2024, el propio IMPI había levantado una prohibición cautelar contra el libro, reconociendo que Trevi es figura de interés público y que impedir la circulación de la obra afectaba el derecho de la sociedad a recibir información. En la resolución definitiva, sin explicación alguna, revirtió ese criterio.

Contradijo un precedente directamente aplicable a PRH. En el amparo directo 3/2011, la SCJN determinó que el libro Los Demonios del Edén, de Lydia Cacho —sobre un caso con temática similar—, era una obra de interés público que no violaba el derecho a la propia imagen. PRH fue parte en ese juicio, por lo que dicho precedente le resulta directamente aplicable.

Un precedente peligroso para la libertad de expresión

En los hechos, la resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística: nadie podría usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. PRH advierte que esto generará un efecto inhibidor (chilling effect) sobre el periodismo y la crítica en México.

El camino a seguir

Ante lo que considera una resolución ilegal e inconstitucional, PRH ha decidido combatirla jurídicamente hasta las últimas consecuencias. La editorial hace un respetuoso llamado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que analice este y otros casos similares con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los estándares en materia de libertad de expresión establecidos por la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, dada la gravedad del caso, PRH dará vista a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que den seguimiento al asunto.

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