Avance social

Aunque Pese Salvador Martínez G.

En cinco años, de 2020 al 2025, la proporción de hogares o familias que reportó dificultades para acceder a los alimentos por falta de dinero o recursos disminuyó en los 32 estados de la República, lo que a todas luces es un avance social.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, en 2020 aproximadamente el 9.18 por ciento de los hogares del país tenían dificultades para acceder a los alimentos y para el 2025 el porcentaje bajó a 6.54 por ciento, una diferencia de 2.64 puntos porcentuales equivalente a casi una tercera parte de los afectados.

En términos de hogares o familias, la proporción pasó de 3.21 millones en 2020 a 2.60 millones en 2025; esto es que 617 mil familias dejaron de padecer falta de alimentos por dinero o recursos.

Si desglosamos la información por estados, se puede observar que las entidades con mayores porcentajes de insuficiencia como Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, fueron también donde se produjeron las reducciones más significativas.

Tabasco pasó de 22.12 por ciento de hogares afectados a 15.32 por ciento, esto es 6.80 puntos menos; Oaxaca bajó de 15.89 a 10.13 por ciento, 5.76 puntos abajo; Guerrero de 14.55 a 9.63 por ciento, 4.92 puntos y Chiapas de 11.69 a 7.70 por ciento, casi 4 puntos.

Estos logros alcanzados en 5 años son plausibles porque van en beneficio directo para quienes más lo requieren y la explicación de la mejoría no es unifactorial, sino que implica varios rubros.

En primer lugar, se considera el incremento sostenido del salario mínimo por encima de la inflación, las pensiones formales, los programas sociales en efectivo y las remesas.

Lo importante ahora es que esta tendencia se mantenga hasta lograr erradicar la carencia de dinero o recursos como causante de la imposibilidad para acceder a la alimentación básica.

Susurros

Clara Luz Flores Carrales se ganó la rifa del tigre al ser designada este lunes como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, esto es, será la candidata de Morena que dispute a Movimiento Ciudadano el gobierno del Estado.

No será fácil para la abanderada guinda vencer a Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, actual gobernador emecista de Nuevo León y aspirante a candidato presidencial del partido de Dante Delgado Rannauro.

Para el gobierno federal resulta de vital importancia recuperar el gobierno del estado para debilitar las aspiraciones del actual gobernador y por ello hay una carpeta de investigación en su contra por parte de la FGR por aparente lavado de dinero, a través del despacho jurídico de su padre García Mascorro.

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