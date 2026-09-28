Urbanismo táctico con sello UAEMéx llegará a festival internacional en Perú

La iniciativa busca que los entornos escolares sean más seguros e incluyentes para quienes caminan

Toluca, Méx.- El interés por construir ciudades más accesibles y seguras llevó a la egresada de la Maestría en Estudios de la Ciudad e integrante del equipo de la Dirección General de Comunicación Social Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Daniela Sandoval Álamo, a representar a esta casa de estudios y a la asociación civil Liga Peatonal en el Festival Internacional de Intervenciones Urbanas (FIIU), que se realizará del 21 al 24 de octubre en Lima, Perú.

Durante la edición 2026 del FIIU, cuyo eje será “El poder de lo local”, Sandoval Álamo presentará el proyecto “Mi zona escolar”, iniciativa en la que participó durante su estancia académica en Liga Peatonal, organización dedicada a promover y priorizar la caminabilidad como parte de una movilidad urbana más segura e incluyente.

El proyecto surgió a partir de un diagnóstico de la asociación civil que identificó que más de la mitad de las niñas y los niños en México caminan para llegar a sus escuelas, trayectos en los que pueden enfrentar riesgos como cruces peatonales sin señalización, velocidades excesivas de los vehículos y falta de infraestructura adecuada para quienes se desplazan a pie.

“El proyecto se gestó principalmente en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Durante el desarrollo, la comunidad se involucró progresivamente y se generaron alianzas con otras asociaciones civiles, entre ellas organizaciones vinculadas con personas con discapacidad, con el propósito de construir entornos más seguros e incluyentes”, explicó.

Para transformar estos espacios se recurrió al urbanismo táctico, estrategia que permite realizar intervenciones temporales y de bajo costo para modificar la experiencia de quienes utilizan las calles. En “Mi zona escolar” se empleó principalmente pintura para ampliar, entre otras acciones, las llamadas “orejas peatonales”, espacios que reducen la distancia de cruce y ofrecen mayor seguridad a las personas antes de atravesar una calle.

La experiencia también estuvo vinculada con su propia forma de habitar la ciudad. “Soy usuaria de la bicicleta como medio de transporte, esto me permitió tener otra perspectiva de la ciudad que pocas veces se ve cuando uno se mueve en automóvil”, señaló.

A esta experiencia sumó su formación profesional en Comunicación, que le permitió participar en la elaboración de materiales de difusión relacionados con accesibilidad, movilidad y diseño urbano.