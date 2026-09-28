Agrupación de la UAEMéx destaca en Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas

Toluca, Méx.- Con guitarras, mandolinas, capas y voces que mantienen viva una tradición centenaria, la Estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) conquistó al público y al jurado del XIV Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas, celebrado en San Luis Potosí, donde obtuvo el primer lugar en Baile de Capa y el tercer lugar en Pasacalles.

Fundada en 2014, la agrupación está integrada actualmente por 12 estudiantes de distintas carreras y egresados, quienes comparten el interés por la música y el compromiso de preservar y transmitir la tradición de la tunería universitaria a nuevas generaciones.

Uno de sus fundadores y actual coordinador de Relaciones Públicas, Eduardo Numael Cruz Herrera, conocido como “Tío Cosa”, explicó que la Estudiantina tiene sus raíces en una tradición universitaria española que se remonta a la Edad Media y que llegó a México con la conquista, donde adquirió características propias.

“La Estudiantina es un grupo de estudiantes que se reúnen para hacer música. Surgió entre universitarios en España durante la Edad Media. Y de ahí a la conquista, trajeron esta bella tradición a México y se adoptó en forma de lo que es la Estudiantina Mexicana”, detalló.

La identidad de la agrupación también se expresa en su indumentaria, cuyos elementos distinguen los diferentes rangos que existen entre sus integrantes y reflejan su proceso de aprendizaje y participación en la tradición.

Karla Dennise Cruz Medina, jefa de Tuna, conocida como “K-nelita”, explicó que los listones que portan en sus capas están relacionados con las rondas y los romances de los tunos, aunque actualmente también pueden obtenerse como reconocimiento durante presentaciones y encuentros.

El trabajo constante detrás de cada presentación permitió a la Estudiantina de la Facultad de Ingeniería destacar en el XIV Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas. Para competir, sus integrantes se prepararon durante todo el año, desde el montaje musical hasta la manera de desenvolverse frente al público.

En la categoría Baile de Capa, los integrantes deben coordinar movimientos, giros y evoluciones con precisión para proyectar elegancia y presencia escénica. En el Pasacalles, en tanto, combinan música, canto y desplazamientos con distintas formaciones e intercambio de posiciones, sin perder la continuidad de la interpretación.

Más allá de los concursos, la agrupación ha encontrado en la música una forma de convivencia y de representación universitaria. A lo largo de su trayectoria ha llevado sus interpretaciones a Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán y San Luis Potosí. Su música también ha cruzado fronteras con una gira por Colombia, donde se presentó en lugares como Facatativá, Gachetá, Cajicá, Cartagena y Bogotá.

Para sus integrantes, otro de los principales logros es mantener abierta la puerta a nuevas generaciones. No es necesario contar con experiencia musical previa para incorporarse, ya que la agrupación acompaña a quienes desean aprender a tocar un instrumento y desarrollar sus habilidades vocales.

La Estudiantina de la Facultad de Ingeniería mantiene así una tradición que encontró en la Universidad un nuevo espacio para crecer: una combinación de música, aprendizaje, convivencia y escenario que permite a sus integrantes fortalecer sus vínculos con la comunidad universitaria y llevar el nombre de la UAEMéx a distintos puntos de México y otros países.