Sheinbaum y Montiel piden serenidad, cabeza fría y diálogo a los inconformes

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En medio de reclamos, fuertes cuestionamientos al proceso interno y, de plano, en vías de ir a la ruptura de aspirantes en el proceso interno de Morena en el reparto de candidaturas a gobernadores bajo el esquema de asignación de coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al llamado de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a que mantengan la serenidad y la apertura al diálogo.

Y, tras aclarar que no se metería en el tema de la asignación de coordinaciones estatales -y que por lo tanto no se le pueden atribuir ninguna de las candidaturas en juego-, ni en cuestiones de la alianza entre partidos, consideró que lo deseable es que todos los inconformes vayan al diálogo para así procesar las inconformidades en las designaciones.

Reservada, reticente a entrar abiertamente al tema electoral interno de Morena y de los desacuerdos en la alianza de partidos del oficialismo, y luego de aclarar que no iría a fondo de esos temas, consideró como producto de reacciones naturales de la competencia democrática de que existan diferencias o desacuerdos y reclamos entre aspirantes que no obtuvieron la designación por lo que confió en que mediante el diálogo se procesen estas diferencias en las asignaciones.

Ayer, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presidentas de Morena y de la Comisión de Elecciones de Morena, respectivamente, dieron trámite al lanzamiento de las coordinaciones de la Transformación en Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Nayarit.

En plenos días patrios hicieron lo mismo para nominar a sus coordinadores en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

En al menos 4 de esas 10 nominaciones brotaron fuertes inconformidades que amenazaron con ir a un rompimiento interno en Morena.

Pero además, se dieron rotes de fractura entre el PT y Morena.

A partir de esas inconformidades se dieron encuentros entre Ariadna Montiel y Alberto Anaya, y la amenaza de rompimiento de la alianza oficialista se conjuró al presentarse el dirigente del PR al acto del domingo en el Zócalo en que la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su recorrido por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria insistió luego en la necesidad de mantener la comunicación y el entendimiento político dentro de Morena con los aspirantes que no obtuvieron el reconocimiento que esperaban.

Y dijo que sus límites eran los establecidos en la conducción partidaria donde la resolución de inconformidades y la conducción de las reglas, de cara a los comicios, corresponden estrictamente a la dirigencia y a los órganos internos de Morena

“No me voy a meter”, insistió.

Morena ratifica su decisión de ir al diálogo

En esta misma línea, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, convocó a aspirantes a cargos en juego y a los partidos de la coalición a mantener la paciencia.

E insistió en que una vez concluido el proceso de designaciones se darán a conocer las encuestas.

“Ya dijimos que las vamos a presentar”

Dijo que de sus conversaciones con el líder del PT, Alberto Anaya, se acordó abrir una mesa de diálogo.

“Platicamos con él y abrimos una mesa de conversaciones al igual que las que se mantienen con el Partido Verde.

El Senado tramita hoy 2 reformas polémicas

El senador Manuel Añorve, coordinador de la corta bancada del PRI, informó que la Junta de Coordinación Política, que preside el poblano Ignacio Mier, anunció que hoy martes se realizarán dos sesiones en las que se presentarán, debatirán y pondrán a votación las iniciativas presidenciales contra la doble nacionalidad y la llamada popularmente “ley antimemes”.

En ambos casos la bancada del PRI votará en contra, dijo.

Añorve dice que su grupo exigirá que se incorpore en esta iniciativa con la que la 4T y el gobierno de la presidenta Sheinbaum va contra la sátira y el humor político, los llamados memes en redes sociales y otros espacios de expresión y libertad ciudadana, que se aclare que esta reforma “no irá contra la libertad de expresión y se deje clarísimo que no se va a criminalizar a quienes hagan caricaturas, memes, sátira política, en fin, lo que es una narrativa que ya se da en las redes sociales”.

“… lo que queremos es que quede muy claro, que se añada que no es un ataque contra la libertad de expresión, que no se va a criminalizar a quien haga memes, haga caricatura, parodia y, obviamente, que no se censure en ninguna de estas características y otras a la opinión pública, a quienes lo generan y menos que se vaya a criminalizar. Es así de puntual lo que estamos solicitando y lo vamos a volver, por supuesto, a ratificar”, indicó el priista.

De la iniciativa contra la doble nacionalidad, dijo.

“Todos vamos en contra, porque no podemos nosotros estar avalando mexicanos de primera clase y de segunda clase. O sea, ¿cómo es posible que cuando los migrantes mandan el recurso, su recurso económico a sus familias, a sus regiones, a sus estados, el mismo gobierno de Morena aplaude y se pone estrellas y dice que son las facilidades y, obviamente, la fortaleza de la economía que ha generado Morena son más de 60 mil millones de dólares y resulta que cuando tienen opciones políticas hay que cancelarlas?

“Esto no es posible, no podemos nosotros estar en contra de los migrantes, es un retroceso a sus derechos humanos, es un retroceso a la historia de México y nosotros vamos a votar en contra”.

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