Ex gobernadores presos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ver a un gobernador en apuros y hasta en prisión dejó de ser noticia en México.

En los años recientes varios de ellos, cuando menos una docena, han ido a prisión, y muchos continúan ahí.

La mayoría de los ex gobernadores fueron detenidos a poco de terminar su gestión y los principales delitos de los que los acusan son enriquecimiento, su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y hasta asociación delictuosa, entre otros.

Roberto Sandoval, ex de Nayarit; Roberto Borge, ex de Quintana Roo; César Duarte, ex de Chihuahua; Javier Duarte ex de Veracruz; Mario Marín son algunos de los que siguen en prisión, mientras que otros como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex de Tamaulipas, ya disfrutan de libertad.

Mario Villanueva continúa en prisión domiciliaria en Chetumal y Ernesto Ruffo, desde el domingo purgará la misma pena en su domicilio de Ensenada, en espera de que se compruebe la comisión de ilícitos vinculados con el huachicol fiscal o sea exonerado.

De los ex gobernadores presos o acusados de delitos varios, cada uno tiene su propia problemática, pero mencionaremos el caso Ruffo, que tanta conmoción causa.

Hace más de treinta años que Ruffo dejó el gobierno de Baja California y en el curso de los años ha pasado por una diputación y una senaduría e intentó ser dirigente nacional del PAN, aunque desistió de ello.

Ernesto Ruffo se convirtió en un personaje mítico, al ser el primero en vencer al entonces poderoso priismo en una contienda para gobernador.

Su trabajo no fue nada interesante, pero fue el inicio de 30 años de consecutivos gobiernos panistas en esa parte de la península.

Después de ello se alejó un tiempo de cuestiones políticas y mantuvo un bajo perfil, mostrando solamente interés en presidir al partido en que milita, pero al darse cuenta que no le alcanzaba para esa posición desistió de ello.

Su nombre volvió a los primeros planos políticos, al ser uno de los tantos políticos panistas que dejó ese partido para sumarse al nuevo de Somos, el que por vez primera incursionará en las urnas, el próximo 6 de junio.

Lo máximo que se dijo de Ruffo en muchos años fue aquella expresión de Felipe Calderón señalando que Ruffo dejó entrar al narcotráfico en Baja California.

Su hermano Claudio (fallecido) fue un personaje nefasto que puso en predicamento su gobierno. Hace unas semanas, la Fiscalía General de la República lo ubicó como dueño de una empresa que traficaba con huachicol fiscal y lo detuvo en Ensenada, Baja California y por inició de cuentas lo refundió en Almoloya, ahora llamado el penal del Altiplano.

Ahí pernoctó por unas semanas y logró que se le otorgara prisión domiciliaria en su casa de Ensenada, por lo que fue llevado a Ensenada por tierra, es decir con 35 horas de traslado y custodiado por la Guardia Nacional.

Una pregunta simple es si no existía el peligro de fuga, ya que lo retuvieron en el penal del Altiplano por su alta peligrosidad y por contar con los recursos suficientes para ello.

Son paradojas de la vida.

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Morelos nueva sede de los crímenes de jóvenes. Feminicidios y asesinatos de jóvenes, han convertido a Morelos y a la Universidad Autónoma de Morelos en centro de violencia e inseguridad, por lo que las autoridades universitarias y del fuero común deben mantenerse atentos.

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Ramón Zurita Sahagún

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