Polvo del Sahara sobrecalentó el mar Caribe y congeló las lluvias

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Ha provocado la pausa de la ciclogénesis en la cuenca atlántica

Una descomunal masa de aire seco y minerales proveniente de los desiertos africanos alteró el comportamiento meteorológico y térmico de la península de Yucatán. Al funcionar como una auténtica “tapa” atmosférica, la Capa de Aire Sahariano (SAL, por sus siglas en inglés) bloqueó las lluvias continentales y elevó la temperatura del mar Caribe hasta los 31 grados Celsius, marcando meses con registros pluviométricos en cero en Quintana Roo.

Este comportamiento paradójico puso en pausa la ciclogénesis en la cuenca atlántica: a pesar de que el océano alcanzó temperaturas críticas de entre 30 y 31 grados —combustible habitual para tormentas severas—, la resequedad extrema del aire inhibió la formación y fortalecimiento de ciclones tropicales durante el verano, un contraste notable frente a la intensa actividad registrada en el Pacífico mexicano.

La mecánica de este domo climático se origina a más de 8 mil kilómetros de distancia. Vientos convectivos en el desierto del Sahara y el Sahel elevan partículas minerales hasta la tropopausa (entre 16 y 18 kilómetros de altitud), las cuales cruzan el Atlántico arrastradas por los vientos alisios. Satélites de la NASA y la Conagua estiman que, de las 182 millones de toneladas que salen anualmente de África, cerca de 43 millones caen en el Caribe y el Golfo de México. Debido a su posición geográfica en el extremo oriental de la península, Quintana Roo es la puerta de entrada de este aerosol mineral al país.

Al ubicarse sobre el Caribe, la densa bruma absorbió la radiación solar y calentó las capas superiores de la atmósfera, provocando una inversión térmica. Como detalló el meteorólogo Antonio Morales Ocaña a Animal Político Quintana Roo, este fenómeno absorbió la humedad e impidió las corrientes ascendentes necesarias para la formación de nubes verticales. En consecuencia, mientras estados vecinos como Campeche y Yucatán recibían lluvias vespertinas por canales de baja presión, Quintana Roo quedó aislado del agua, limitando las pocas precipitaciones al mar abierto.

El ciclo meteorológico de 2026 destacó además por su precocidad e intensidad:

– 28 de mayo: Ingreso inusualmente temprano del polvo al territorio estatal.

– Finales de junio: Primeros repuntes notables de concentración particulada.

– 12 al 18 de julio: Pico máximo de densidad, detonando alertas oficiales por efecto aerosol e instaurando recomendaciones sanitarias para el uso de cubrebocas ante la mala calidad del aire.

Más allá del clima, la pluma sahariana deposita entre 22 mil y 28 mil toneladas de fósforo e hierro soluble que fertilizan selvas y arrecifes. Aunque por años se vinculó esta carga de nutrientes con las plagas de sargazo, indagatorias del Instituto Max Planck aclararon que el polvo solo provee un soporte base; el verdadero disparador de la macroalga reside en el afloramiento de fósforo desde el lecho marino ecuatorial.

Anuncian alza en cruceros

La industria turística del Caribe Mexicano encara su recta final con la mira puesta en revertir el impacto de un periodo vacacional por debajo de lo previsto. Tras una temporada veraniega que dejó vacante un tercio de las habitaciones hoteleras —con un modesto 66% de ocupación proyectada—, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) confía en que los últimos tres meses del año reactiven el dinamismo y permitan igualar los techos históricos de afluencia.

El titular de la dependencia, Bernardo Cueto Riestra, reconoció que uno de los mayores cuellos de botella para acelerar la llegada de paseantes radica en la necesidad de robustecer la conectividad aérea internacional y regional. Pese a este reto logístico, el funcionario subrayó que el cierre de año será el factor decisivo para determinar el balance anual y apuntalar la ocupación hotelera en los principales corredores del estado.

El objetivo central de la entidad consiste en rozar nuevamente la barrera de los 20 millones de visitantes con pernocta, emulando los registros del año previo. De acuerdo con datos oficiales de la Sedetur, a ese grueso de huéspedes que se alojaron al menos una noche se añadieron cerca de 8 millones de personas en modalidades de tránsito rápido —encabezadas por el segmento de cruceros—, sumando un flujo global aproximado de 28 millones de viajeros en el ejercicio anterior.

Hacinamiento supera el 100% en penales del estado

Con una población interna que duplica holgadamente su infraestructura, el sistema penitenciario de Quintana Roo enfrenta una de sus etapas más críticas por sobrecupo. Al cierre de agosto, los cuatro penales del estado alcanzaron una sobrepoblación del 101.15%, indicador que sitúa a la entidad en el séptimo lugar nacional con mayor índice de saturación carcelaria, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Frente a este déficit estructural, el gobierno estatal proyecta medidas urgentes de mitigación que contemplan la habilitación de más de 700 espacios adicionales distribuidos en las cárceles de Cancún, Chetumal y Cozumel. De manera paralela, las autoridades mantienen bajo análisis la construcción de un nuevo complejo penitenciario en el municipio de Benito Juárez para despresurizar el sistema a mediano plazo.

La magnitud de la crisis queda reflejada en la disparidad entre capacidad e internos reales:

– Capacidad instalada estatal: 2,695 espacios.

– Población total recluida: 5,431 personas privadas de la libertad.

– Excedente actual: 2,736 internos por encima del límite oficial.

La distribución por centros ubica a Cancún como el núcleo de mayor concentración con 2,302 personas recluidas, seguido de la capital, Chetumal, con 1,698 internos; Playa del Carmen, que alberga a 1,231; y Cozumel, con una población de 190 personas.