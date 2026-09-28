Brindarán servicio educativo de nivel superior a distancia

Convenio entre SEQ y el Cobaqroo

Para beneficio de un total de 509 jóvenes y adultos de 9 municipios

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La secretaria de Educación del estado, Elda Xix Euán y el director general del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo (Cobaqroo) Jorge Aguilar Rodríguez, firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de aprovechar la infraestructura de las instancias educativas de esta institución para brindar el servicio educativo de nivel superior a distancia.

De este modo se establecen acciones para hacer posible que la universidad llegue a cada rincón de la entidad, beneficiando a quienes, de otra manera, no podrían estudiar una carrera profesional.

La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) mencionó que: “Hoy es un día muy importante para la educación en Quintana Roo porque con la firma de este convenio de colaboración con nuestro Colegio de Bachilleres, estamos cumpliendo la instrucción de nuestra gobernadora Mara Lezama: llevar la educación a donde más se necesita, con sentido humanista y sin dejar a nadie atrás”.

Comentó que, gracias a este acuerdo, se pone a disposición la infraestructura de los planteles del COBAQROO para que jóvenes y adultos de 9 municipios de nuestro estado, puedan cursar su educación superior a distancia sin tener que abandonar sus hogares.

Este programa educativo, que inició en el 2023, hoy lo formalizamos y lo fortalecemos; estamos eliminando barreras geográficas y económicas, porque en este gobierno la educación no es un privilegio, es un derecho, precisó.

Por su parte, el director general del Cobaqroo, Jorge Aguilar Rodríguez, aseguró que para el Colegio de Bachilleres es un honor sumar nuestra infraestructura a esta noble causa; nuestros planteles son el corazón de muchas comunidades y hoy, se convierten también en espacios de educación superior.

Abrimos nuestras puertas, nuestras aulas, en el Cobaqroo creemos que el Bachillerato no es el final del camino, sino el puente hacia la universidad y hoy, estamos construyendo ese puente juntos, puntualizó.

Llevar la Educación Superior a Distancia a los planteles locales de Bachilleres elimina las barreras económicas y geográficas, democratizando el acceso a la formación profesional.

Fortalecen valores desde la infancia

Quintana Roo se suma al Programa Semilleros de la Honestidad implementado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México para fortalecer la formación cívica en las aulas y promover los valores como la honestidad y respeto desde la infancia.

El jardín de niños “Mágico Bacalar” fue la sede de este evento que contó con la presencia de Alejandro Encinas Najera, subsecretario de Buen Gobierno del Gobierno de México; Elda Xix Euan, secretaria de Educación en el estado; José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal de Bacalar, y de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) en Quintana Roo, Reyna Arceo Rosado.

Semilleros de la Honestidad, mediante actividades lúdicas, dinámicas y las historias de los personajes Toño, Naye y Tec, busca que las niñas y los niños conozcan la importancia de practicar valores como la honestidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad en su vida cotidiana.

La titular de SABGOB, Reyna Arceo dijo que, los valores no pueden enseñarse solamente con palabras, se tienen que enseñar con el ejemplo; y esa responsabilidad también la tiene los servidores públicos de gobierno. Por eso es tan importante que el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal trabajen de la mano, sumando a las familias a este programa.

Por su parte, Alejandro Encinas Najera subsecretario de Buen Gobierno del Gobierno de México, explicó que Semilleros de la Honestidad es un programa del Gobierno de México creado para fomentar valores desde temprana edad y desde estos primeros años de la infancia que son tan determinantes en el aprendizaje y para formar futuros ciudadanos ejemplares.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno implementó desde 2024 el Programa Guardianes de la Honestidad que involucra a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto año de primaria, en actividades lúdicas para fortalecer los valores y conceptos como contraloría social y combate a la corrupción.