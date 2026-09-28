La movilidad eléctrica gana terreno en ciudades caribeñas

Interés por reducir consumo de combustible

Agencias, arrendadoras y empresas turísticas incorporan más unidades de este tipo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En las calles de Cancún comienzan a circular más autos eléctricos, ya no sólo aparecen en agencias, también llegan a flotillas de empresas y arrendadoras ante el creciente interés de usuarios por reducir el gasto de gasolina.

El sector turístico también los incorpora, la Asociación de Arrendadoras de Autos de Quintana Roo informó que varias empresas sumaban unidades eléctricas e híbridas y que una compañía ya operaba Tesla para renta en Cancún.

Para el usuario, una ventaja está en el costo de operación, pues un eléctrico elimina el consumo de gasolina y reduce algunos servicios mecánicos, aunque el precio de compra continúa como uno de los principales obstáculos.

La oferta también crece con nuevas marcas y modelos, mientras las arrendadoras amplían las alternativas para turistas que llegan a Cancún y buscan recorrer el destino con vehículos eléctricos durante su estancia.

Cargar en Cancún ya es posible

La infraestructura avanza en hoteles, comercios y otros puntos de la ciudad, Cancún, incluso, cuenta con un Supercharger de Tesla con cuatro cargadores de hasta 250 kilowatts y servicio las 24 horas.

En supermercados y centros comerciales también existen puntos de carga, pero su disponibilidad depende de cada establecimiento, la potencia y el tipo de conector, por lo que aún no existe una cobertura comparable con la red de gasolineras.

En carretera el reto es mayor, las marcas en Quintana Roo amplían los puntos de recarga en sus corredores turísticos, pero las distancias entre estaciones y el tiempo necesario para cargar obligan a planificar los recorridos con mayor cuidado.

El crecimiento ocurre mientras aumenta la demanda eléctrica del estado por turismo, construcción y climatización, por lo que la llegada de más vehículos eléctricos suma una nueva necesidad de infraestructura para sostener su expansión.

La Profeco mantiene alertas y llamados a revisión de vehículos eléctricos, en 2026 emitió una alerta para miles de Volvo EX30 por un posible sobrecalentamiento de celdas durante determinados procesos de carga.