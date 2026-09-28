Expoferia de la Frontera Sur, en su recta final de preparativos

Afinan detalles logísticos y de contratación

Es el principal escaparate comercial, cultural y ganadero de la capital del estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La edición 2026 de la Expoferia de la Frontera Sur (Expofer) se encuentra en su recta final de preparativos con un avance general cercano al 90%; sin embargo, el anuncio oficial de su elenco artístico, fechas de inicio y programa de actividades tuvo que ser reprogramado para los próximos días.

Aunque el destape de la cartelera estaba agendado tentativamente para el viernes pasado, la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, confirmó que se determinó aplazar el anuncio formal para esta semana a fin de afinar detalles logísticos y de contratación.

La alcaldesa adelantó que el programa integrará sorpresas y novedades pensadas para consolidar al festejo como el principal escaparate comercial, cultural y ganadero de la capital del estado, por lo que pidió a la población othonense estar atenta a la conferencia oficial donde se revelará el cartel definitivo de espectáculos y el calendario de la fiesta patronal.

Impulsan la innovación y la inteligencia artificial para transformar el turismo

El turismo del futuro exige nuevas capacidades, más conocimiento y mejores herramientas. Bajo esa visión, Quintana Roo avanza en la incorporación de innovación e inteligencia artificial como parte de su estrategia para fortalecer la competitividad de sus destinos.

En el marco del Día Mundial del Turismo, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, encabezada por Bernardo Cueto Riestra, realizó en Chetumal la jornada “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, en coordinación con la Uaqroo, Canaco Chetumal-Tulum y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Para el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, la transformación tecnológica representa una oportunidad para mantener el liderazgo turístico del estado y, al mismo tiempo, generar nuevas capacidades para quienes participan en esta actividad.

“En Quintana Roo entendemos que el liderazgo turístico también se construye a partir de la innovación. La inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales nos permiten transformar la manera en que diseñamos experiencias, fortalecemos nuestros destinos y generamos nuevas oportunidades. Con la visión de nuestra gobernadora Mara Lezama, impulsamos un turismo que incorpore conocimiento, tecnología y talento para que sus beneficios lleguen a más comunidades y familias”, destacó.

La jornada reunió a representantes de los sectores público, empresarial y académico para reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, así como sobre la importancia de formar talento especializado y vincular el conocimiento con las necesidades reales del sector turístico.

El programa incluyó una conferencia magistral de Arturo Portillo, director de Alianzas y Estrategia de Platzi en México, y un panel con especialistas de instituciones académicas, empresas y Sedetur.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo fortalece una agenda que conecta innovación, talento y políticas públicas, consolidando a Quintana Roo como un destino que no solo lidera por su oferta turística, sino también por su capacidad de anticiparse y prepararse para el futuro.

El programa de la Expoferia de la Frontera Sur integrará sorpresas y novedades pensadas para consolidar al festejo como el principal escaparate comercial, cultural y ganadero de la capital del estado.