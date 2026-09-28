Reconoce Mara Lezama la fuerza, identidad y liderazgo de mujeres mayas

Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”

La gobernadora entregó en el Congreso la segunda edición de esta distinción a la profesora Deira Patricia Jiménez Balam

Chetumal.- La Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”, instituida por el Congreso del Estado, fue entregada este año a la profesora investigadora Deira Patricia Jiménez Balam por la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante Sesión Solemne, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus aportaciones en favor de las comunidades mayas.

Presidida por la diputada Lili Mis Martínez, presidenta de la Mesa Directiva, y con la presencia del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Sesión Solemne fue el marco para destacar la trayectoria de la recipiendaria de la Medalla.

Originaria de Felipe Carrillo Puerto, la profesora Jiménez Balam cuenta con una trayectoria académica y de investigación vinculada con la cultura maya, la educación intercultural, las emociones, el desarrollo comunitario y la salud desde una perspectiva cultural. Su trabajo académico ha abordado particularmente los procesos de aprendizaje y las expresiones socioculturales de las comunidades mayas.

Su trayectoria también ha contribuido al estudio y promoción de conocimientos tradicionales, así como a la formación de nuevas generaciones desde una perspectiva intercultural, fortaleciendo el vínculo entre conocimiento académico, identidad y comunidad.

“María Petrona Uicab es memoria. Deira Patricia Jiménez Balam es presente. Y las niñas y jóvenes mayas de Quintana Roo son el futuro que estamos llamadas a construir”, expresó la gobernadora Mara Lezama al exhortar a la galardona a recibir la Medalla “en nombre de tantas mujeres mayas que durante generaciones han cuidado la memoria de este pueblo”.

La Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab” fue instituida por el Congreso del Estado mediante el Decreto número 219, mismo que fue leído por la diputada Silvia Dzul Sánchez, para reconocer a las mujeres indígenas mayas que se hayan distinguido por sus contribuciones a la preservación de la cultura y la identidad maya, así como al mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades desde los ámbitos social, científico, económico, político y comunitario.

La medalla lleva el nombre de María Petrona Uicab, lideresa maya cuyo legado está vinculado con la defensa y resistencia de nuestro pueblo originario, convirtiéndose en un referente de la participación y liderazgo de las mujeres en la historia de Quintana Roo.

Anuncia MLE 10 nuevas rutas aéreas pnara fortalecer la conectividad de Cancún

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció nuevas rutas y el regreso de conexiones aéreas desde Canadá y Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, además de nuevas opciones nacionales, como parte del fortalecimiento de la conectividad turística de Quintana Roo, la Capital Mundial de las Vacaciones.

Durante el anuncio, la gobernadora destacó que las nuevas operaciones amplían las alternativas para quienes visitan el Caribe Mexicano y contribuyen a mantener la actividad turística como generadora de nuevas oportunidades y prosperidad compartida para las familias quintanarroenses.

En cuanto a las nuevas conexiones internacionales, Porter Airlines iniciará el 18 de diciembre una ruta entre Halifax, Nueva Escocia, y Cancún, con tres frecuencias semanales.

El 19 de diciembre comenzará también la conexión Windsor-Cancún, a cargo de Air Transat, con una frecuencia semanal. Asimismo, Breeze Airways iniciará ese mismo día el servicio Tampa-Cancún, con dos vuelos por semana.

Para enero de 2027, Breeze Airways incorporará dos rutas más desde Estados Unidos: Pittsburgh-Cancún, a partir del 7 de enero, con tres frecuencias semanales, y Richmond-Cancún, desde el 8 de enero, con dos vuelos por semana.

Regresan rutas para la temporada de invierno

Mara Lezama informó además sobre el regreso de diversas rutas canadienses para la temporada de invierno.

Air Canada retomará el 11 de diciembre la conexión Calgary-Cancún, con cuatro vuelos semanales.

El 16 de diciembre, Air Transat retomará la ruta Fredericton-Cancún, con una frecuencia semanal.

Ese mismo día, Flair Airlines reanudará sus conexiones desde Edmonton y Montreal hacia Cancún, con tres vuelos semanales desde cada ciudad, mientras que el 17 de diciembre regresará la ruta Calgary-Cancún con la misma aerolínea, con cuatro vuelos por semana.

En materia de conectividad nacional, la gobernadora Mara Lezama anunció que Viva Aerobus enlazará Acapulco con Cancún a partir del 3 de noviembre, con dos frecuencias semanales.

Asimismo, Volaris conectará Cancún con Los Cabos, Baja California Sur, a partir de diciembre, con tres vuelos por semana.