Constructores locales denuncian desventaja en licitaciones en el sur

Modificación de calendarios

El gremio acusa falta de claridad, inconsistencias técnicas y plazos asfixiantes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En la recta final del actual gobierno estatal y frente a una prolongada sequía económica en el sur de la entidad, empresarios locales de la construcción alzaron la voz contra la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). El gremio acusa falta de claridad, inconsistencias técnicas y plazos asfixiantes en los procesos de licitación para la remodelación del Barrio Mágico de Chetumal y la Plaza del Faro en Mahahual, bolsas que en conjunto suman alrededor de 127 millones de pesos.

El contratista local Geovanni May Gómez advirtió que la dependencia modificó los calendarios debido a deficiencias en sus propios expedientes. Durante la primera junta de aclaraciones, los funcionarios estatales fueron incapaces de solventar las dudas técnicas de los participantes, lo que forzó a posponer la entrega de anexos complementarios hasta el 18 de septiembre y mover la apertura de propuestas económicas definitivas.

“La cantidad de preguntas formuladas exhibió vacíos relevantes en la documentación inicial. Se otorgaron apenas seis días naturales -tres hábiles- para recalcular volúmenes de obra, renovar cotizaciones de insumos y rehacer carpetas completas, lo que colocó a las constructoras locales en franca desventaja operativa frente a consorcios foráneos que disponen de despachos masivos de presupuestación”, señaló May Gómez.

La distribución de los recursos involucra dos frentes de infraestructura turística y urbana:

– Barrio Mágico de Chetumal: Concentra la mayor inversión, con 116 millones de pesos.

– Plaza del Faro en Mahahual: Contempla un techo financiero de 11 millones de pesos.

May Gómez subrayó que, si bien la administración ya erogó sumas millonarias a despachos externos solo para diseñar los proyectos ejecutivos, la ejecución material del gasto debe traducirse en un respiro financiero directo para los negocios y trabajadores del sur de Quintana Roo.

Bajo este contexto, los constructores chetumaleños exigieron una rigurosa rendición de cuentas: si el fallo beneficia a firmas foráneas, la SEOP estará obligada a transparentar con peritajes las supuestas ventajas de la asignación; y si el contrato queda en manos de contratistas locales, deberá sustentarse en la viabilidad técnica de las ofertas y no en concesiones políticas.

Alistan Hospital Materno Infantil

Tras permanecer casi diez años en el abandono y convertirse en foco de deterioro urbano, la estructura del antiguo Hospital General de Cancún comenzó a ser demolida para dar paso al nuevo Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, un complejo de alta especialidad que absorberá una inversión de casi 640 millones de pesos entre edificación y equipamiento médico.

El predio -que abrió sus puertas hace 36 años, operó durante 27 y quedó en desuso definitivo en 2017- albergará una unidad hospitalaria diseñada para responder a la demanda de Benito Juárez, municipio donde el Registro Civil reporta entre 27 y 40 nacimientos diarios. Las faenas de demolición corren a cargo del Ayuntamiento benitojuarense y se desarrollarán hasta el 14 de noviembre de 2026, periodo en el que se exhortó a peatones y automovilistas a circular con precaución ante las maniobras de maquinaria pesada.

Durante el arranque de obras, la gobernadora Mara Lezama Espinosa -acompañada por la alcaldesa Ana Paty Peralta, el secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, y autoridades locales- remarcó que el proyecto conjunto con el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el IMSS-Bienestar busca dignificar la atención perinatal y pediátrica de la zona norte:

– Hospitalización y cirugía: Más de 100 camas censables, tres quirófanos y siete consultorios de especialidad.

– Cartera médica: Servicios de obstetricia, ginecología, neonatología, perinatología, pediatría, urgencias y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

-Diagnóstico y laboratorio: Sala de rayos X con fluoroscopia, dos equipos portátiles de radiografía, dos ultrasonidos, laboratorios clínicos y área de patología.

-Desalojo previo con enfoque social y rescate animal

Funcionarios estatales fueron incapaces de solventar las dudas técnicas de los participantes, lo que forzó a posponer la entrega de anexos complementarios hasta el 18 de septiembre y mover la apertura de propuestas económicas definitivas.