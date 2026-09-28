Costas de Q. Roo rompen marca histórica de afectación por sargazo

Por segundo año consecutivo

Arribo rebasa las 133 mil toneladas no obstante, las corrientes ya dan tregua

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Por segundo año consecutivo, las costas de Quintana Roo rompieron su marca histórica de afectación por sargazo. Datos oficiales de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) revelan que durante 2026 se han recolectado 133 mil 646 toneladas de la macroalga, superando con holgura el récord previo de casi 98 mil toneladas alcanzado en 2025.

El grueso del impacto se concentró en la temporada alta de primavera y verano: entre abril y agosto se retiraron 124 mil 852 toneladas -29 mil más que en el mismo lapso del año pasado-. Del volumen global recolectado en 2026, los ayuntamientos levantaron 75 mil 148.95 toneladas en playas, mientras que personal de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó 57 mil 497.24 toneladas mediante labores marítimas y costeras.

La distribución del alga evidencia una fuerte concentración en la zona centro-norte del estado:

– Playa del Carmen (Solidaridad): Es el epicentro del fenómeno con 44 mil 547.64 toneladas, equivalente al 33.3% de todo el sargazo levantado en la entidad.

– Cancún (Benito Juárez): Ocupa la segunda posición con 32 mil 179.09 toneladas.

– Corredor central y sur: Puerto Morelos contabilizó 18 mil 346.52 toneladas; Tulum, 17 mil 990.27; y Othón P. Blanco sumó 15 mil 014.02 toneladas.

– Zonas con menor impacto: Isla Mujeres acumuló 4 mil 099.30 toneladas; Cozumel, mil 465.60; y Lázaro Cárdenas, apenas 40.75 toneladas.

Como muro de contención, la Sema mantiene anclados 12 mil 855 metros lineales de barreras marinas, de una meta global fijada en 16 mil 030 metros para el ciclo actual.

Pese a las cifras históricas, el panorama inmediato muestra un respiro. Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, reportó que actualmente solo 16 arenales continúan en semáforo rojo ante una marcada tendencia descendente de arribos.

De acuerdo con el especialista, la corriente de Yucatán está empujando los remanentes masivos hacia el estrecho entre Cuba y la península, desviando el flujo hacia el Golfo de México y el Atlántico norte. Esta dinámica traslada las acumulaciones críticas hacia los litorales de Campeche, la costa sur de Estados Unidos (Texas, Mississippi y Alabama), así como zonas marítimas de Florida, Bahamas y Bermudas.

Ventas a mitad de precio

El desplome estacional de la actividad económica golpea con fuerza al comercio popular en Quintana Roo, donde los tianguis reportan caídas de hasta un 50% en sus ingresos diarios. Para amortiguar la baja afluencia y la contracción en el gasto de los hogares, los agremiados han tenido que reinventar sus puestos, apostando por el mercado de segunda mano y la diversificación de mercancías.

Paloma Ortega, secretaria general de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado, explicó que los puesteros han dejado atrás los giros únicos para incorporar simultáneamente ropa, calzado, alimentos, bolsas y artículos usados en buen estado. Esta oferta de segunda mano se ha convertido en el principal imán para las familias locales que buscan estirar el presupuesto en semanas de ajuste económico.

“Los comerciantes han ampliado la variedad de productos para mantener a flote los ingresos familiares, mientras que los tianguis siguen siendo el refugio para consumidores que buscan opciones accesibles cuando el dinero escasea”, detalló la lideresa.

El sector cifra sus esperanzas de recuperación en el calendario inmediato. De acuerdo con la dirigencia, el primer repunte se espera con el consumo temático de las festividades de Halloween y Día de Muertos a finales de octubre. Posteriormente, la expectativa apunta a noviembre, cuando el inicio formal de la temporada alta turística y el repunte en la ocupación hotelera suelen derramar liquidez sobre la economía de barrio.

Del volumen global recolectado en 2026, los ayuntamientos levantaron 75 mil 148.95 toneladas en playas, mientras que personal de la Semar) interceptó 57 mil 497.24 toneladas mediante labores marítimas y costeras.