Cancún: el debate del caso “Pepe Tigre” divide a la opinión pública

Conflicto por fauna silvestre colapsa

Decenas de manifestantes tomaron vialidades en defensa de José Juárez Gil

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El debate ético y legal sobre el cautiverio de animales exóticos paralizó la movilidad urbana y turística de Cancún. Entre posturas encontradas que confrontan la nostalgia comunitaria con la preservación ecológica, cerca de 150 manifestantes tomaron vialidades clave en defensa de José Juárez Gil, popularmente conocido como «Pepe Tigre», reactivando una polémica que data de más de tres décadas.

La controversia escaló al plano civil dividiendo a la sociedad local. Representantes ciudadanos como Marisol Galindo, de la agrupación “Sueño Caribeño”, defienden el arraigo histórico del cuidador, argumentando que en su momento las propias autoridades respaldaron el proyecto al donarle un predio en la delegación de Alfredo V. Bonfil para instalar un santuario con felinos y otras especies, predio que le fue revocado más tarde.

En contraposición, voces como la del ciudadano Jorge Tapia respaldan las inspecciones de las autoridades ambientales, subrayando que la fauna silvestre debe permanecer en sus ecosistemas de origen y no bajo esquemas de cautiverio comercial o particular.

El origen de esta confrontación se remonta a finales de los años ochenta y principios de los 90, cuando Juárez Gil convirtió su restaurante “Pepe’s Tiger”, frente a Playa Tortugas, en un icónico punto turístico que albergaba grandes felinos. La tensión con las autoridades ambientales estalló formalmente el 21 de abril de 2011, fecha en la que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró tigres y jaguares tras constatar irregularidades en su procedencia y condiciones de manejo.

Tras años de litigios, el caso resurgió con fuerza en plataformas digitales este mes de septiembre a raíz de videos que mostraban a un jaguar bajo la custodia de Juárez Gil, lo que desencadenó nuevas revisiones oficiales y denuncias por despojo del terreno.

La movilización popular derivó en un severo colapso vial. Los simpatizantes iniciaron su protesta pacífica en el kilómetro 6.5 del Bulevar Kukulcán portando pancartas con consignas como “No estás solo” y “Justicia”. No obstante, la manifestación se trasladó hacia el Bulevar Colosio y cerró el paso vehicular a la altura de la avenida Chac Mool en el carril Playa del Carmen-Cancún.

Profepa inspecciona

Inspectores federales y elementos de seguridad pública enfrentaron la negativa de particulares para ingresar a un predio en la zona hotelera de Cancún, donde se presume la presencia de un jaguar en cautiverio. La diligencia administrativa, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no pudo concretar la revisión médica ni constatar la procedencia legal del ejemplar luego de que los ocupantes del inmueble bloquearan el acceso al personal oficial.

Ante el impedimento para realizar la valoración físico-veterinaria del felino (Panthera onca), especie clasificada en peligro de extinción bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, los inspectores levantaron un acta circunstanciada que servirá de base para fincar las responsabilidades administrativas o penales pertinentes. El despliegue de inspección se ejecutó con el respaldo de la Guardia Nacional y especialistas de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), en apego a los lineamientos de la Ley General de Vida Silvestre que regulan el trato digno, la seguridad y el confinamiento de fauna exótica.

Esta intervención formó parte de una serie de dos prospecciones oficiales detonadas por videos virales que exhibían a fauna silvestre en custodia de José Juárez Gil, apodado «Pepe Tigre». Días antes, una primera inspección en un terreno bajo administración de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), en la delegación Alfredo V. Bonfil, arrojó saldo blanco de fauna: los inspectores solo encontraron cinco jaulas antiguas, vacías y en avanzado estado de abandono.

Omisión en caso de delfines

Mientras las autoridades están enfocadas en el caso “Pepe Tigre”, la ciudadanía ha señalado omisión en cuando a los delfines abandonados en Cancún, asegurando que esto demuestra que no se trata de salvaguardar a los animales, sino de un tema de interés en los terrenos de Juárez Gil.

Y es que, el delicado estado de salud de nueve delfines asegurados por el gobierno federal se ha convertido en el principal obstáculo para sacarlos de un parque clausurado en Cancún. Aunque diversos análisis confirman secuelas físicas graves tras décadas de confinamiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que un traslado inmediato pondría en riesgo la vida de los cetáceos.

Dos evaluaciones clínicas analizadas por Mongabay Latam, junto con un diagnóstico independiente solicitado por la Profepa a la médica veterinaria Heather Rally, revelaron un deterioro generalizado en los animales: alteraciones hematológicas, metabólicas, gastrointestinales y respiratorias, además de afecciones en ojos y boca.

Los mamíferos marinos permanecen bajo custodia en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, dentro de Ventura Park.

El origen de esta confrontación se remonta a finales de los años ochenta y principios de los 90, cuando Juárez Gil convirtió su restaurante “Pepe’s Tiger”, frente a Playa Tortugas, en un icónico punto turístico que albergaba grandes felinos.