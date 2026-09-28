Operaciones aéreas caen por debajo de los 300 vuelos diarios

Temporada baja pega duro en Cancún

Actividad del aeropuerto está a menos de la mitad de su capacidad habitual

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El efecto de la temporada baja sobre el flujo turístico del Caribe mexicano se hizo evidente en las pistas del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), al registrar el miércoles de la semana pasada apenas 284 operaciones aéreas programadas, uno de los balances diarios más reducidos en lo que va del año.

El reporte refleja una actividad a menos de la mitad de su capacidad habitual en temporadas altas, cuando la terminal aérea supera con regularidad los 600 vuelos en una sola jornada. La programación del día presentó un equilibrio simétrico entre entradas y salidas, así como entre el mercado doméstico y el extranjero:

– Arribos (142): 71 vuelos nacionales y 71 internacionales.

– Despegues (142): 71 rutas hacia destinos del país y 71 hacia el extranjero.

Pese a la contracción en la frecuencia global, el recinto aeroportuario sostuvo la conectividad con sus principales hubs en Norteamérica, Europa, Centro y Sudamérica a través de aerolíneas como American Airlines, Delta, United, Air Canada, Copa Airlines, Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris.

Las autoridades de la terminal señalaron que el tránsito de pasajeros se concentra en horarios escalonados para la documentación y filtros de seguridad, al tiempo que reiteraron el llamado a los usuarios a monitorear directamente con sus aerolíneas cualquier ajuste de itinerario y anticipar su llegada al aeropuerto.

Mientras tanto el Aeropuerto de Tulum, vive su etapa más crítica, pues reporto en ese mismo día únicamente un vuelo de salida y uno de entrada, dejando en evidencia que se ha convertido en uno de los elegantes blancos más grandes del estado y del país. Ya que sus instalaciones, si bien, son muy de primer mundo, están siendo completamente obsoletas ante la falta de viajeros.

QRoo y Neos negocian en Roma más vuelos desde Milán

Con la mira puesta en blindar el flujo de visitantes europeos para el invierno y con un horizonte de expansión hacia 2027, autoridades diplomáticas y turísticas mexicanas entablaron negociaciones en Italia para incrementar las frecuencias aéreas hacia Quintana Roo.

La mesa de trabajo, celebrada en la sede de la Embajada de México en Roma, convocó al embajador Genaro Lozano, al secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, y a directivos de la aerolínea italiana Neos. El encuentro se centró en evaluar el incremento de asientos y el fortalecimiento de las rutas directas que enlazan a los centros emisores de Milán y Roma con los aeropuertos del Caribe mexicano.

La estrategia busca apuntalar la derrama económica y facilitar la llegada de viajeros italianos a los doce destinos del estado durante la próxima temporada alta invernal, consolidando a Quintana Roo como el principal polo de atracción para el turismo de larga distancia procedente del sur de Europa.

El reporte del aeropuerto de Cancún refleja una actividad a menos de la mitad de su capacidad habitual en temporadas altas, cuando la terminal aérea supera con regularidad los 600 vuelos en una jornada.