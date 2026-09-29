Sigue el Partido Acción Nacional sumando liderazgos a sus filas en el Estado de México

Incorporación de Mariana Delgado y Xiadani Baños

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Durante la incorporación al PAN de Mariana Delgado, regidora del PRD en Atizapán de Zaragoza y de Xiadani Baños, del PRI en Teoloyucan, su dirigente estatal, Anuar Azar, informó que ese instituto político dará la sorpresa en los procesos del próximo año y ganará varios municipios mexiquenses hoy en poder de Morena

El también legislador local, destacó que poco más de 5 mil mexiquenses ya se han inscrito o mostrado interés en participar con Acción Nacional en los procesos electorales del 2027, que dicho sea de paso está abierto a la ciudadanía

Al mismo tiempo, Anuar Azar reiteró que «seguimos fortaleciendo nuestra estructura territorial y sumando nuevos liderazgos en distintos municipios del Estado de México», dijo.

Al dar la bienvenida al PAN mexiquense a las ex regidoras priistas, se puntualizó que existe una convocatoria abierta a la ciudadanía y nuevos liderazgos que se han sumado al proyecto como lo hicieron Mariana Delgado y Xiadani Baño, quienes estarán acompañadas de sus estructuras políticas.

Esta transición se enmarca en una serie de movimientos y rupturas internas dentro de las estructuras de los partidos tradicionales en la entidad mexiquense, donde diversos actores políticos, sobre todo del PRI, han redefinido sus militancias institucionales en meses recientes.