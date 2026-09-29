Delfina Gómez sacó de la pobreza a 231 mil ecatepenses: Cisneros Coss

Destaca trabajo coordinado

Ecatepec, Méx.- El trabajo coordinado con la gobernadora Delfina Gómez permitió que 231 mil habitantes salieran de la pobreza, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros, quien señaló que datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establecen que la población actual del municipio asciende a tres millones 300 mil habitantes.

Cisneros Coss mencionó que según la encuesta intercensal del Inegi, realizada en 2025, la población de Ecatepec pasó de un millón 640 mil habitantes a tres millones 300 mil, cifra que rebasa a la población de varios de estados de la República.

La presidenta municipal cerró filas con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien el próximo 30 de septiembre rendirá su Tercer Informe de Gobierno, y detalló importantes obras efectuadas por el gobierno estatal en Ecatepec, como la repavimentación de 46.2 kilómetros de avenida Central, vía Morelos y avenida Las Torres, además de que el año pasado fue rehabilitado un tramo de avenida Recursos Hidráulicos.

Cisneros Coss reiteró que la coordinación con el gobierno del Estado de México permitió que 231 mil habitantes de Ecatepec salieron de la pobreza, como resultado del trabajo de autoridades federales, estatales y municipales.

Expresó que actualmente son mujeres las que gobiernan Ecatepec, el Estado de México y al país, este último con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos resultados se sienten en la población.