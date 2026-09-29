Hay muy poca credibilidad hacia los partidos en Edomex, dicen analistas

Estudio elaborado por el IEEM

Valle de México.- De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), apenas el 23.3% de la población mexiquense confía en los partidos políticos.

“Se confiará más en la persona, su trayectoria y conocimiento de la problemática que viven en donde quiere ser candidatos y no en el partido”, aseguraron analistas políticos en voz del catedrático Erick Rivera García.

“los ciudadanos externan su frustración ante políticos que prometen seguridad y obras públicas durante las campañas electorales, pero dejan proyectos inconclusos, buscando incluso reelecciones consecutivas sin haber cumplido sus metas previas”, dijo.

Recordaron que en la Legislatura local se han presentado iniciativas con el fin de obligar a los candidatos electos a registrar sus compromisos de campaña.

Dichas propuestas sugieren que, «si no cumplen con al menos el 50% de sus promesas, queden inhabilitados para postularse en el periodo electoral inmediato», destacaron.

Ante el complejo panorama electoral, rumbo a los comicios de 2027, líderes partidistas en la entidad, han argumentado públicamente que la confianza ciudadana se debe recuperar «dando resultados todos los días» y han hecho llamados a competir basados en perfiles capaces y propuestas viables, evitando polarizar o dividir a la sociedad mexiquense.