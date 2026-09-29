Mujeres policías, únicas facultadas para infraccionar en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de mantener una movilidad ordenada y segura, así como de brindar certeza jurídica a la ciudadanía, el gobierno municipal precisa la información sobre las facultades del personal de Tránsito y el procedimiento para levantar infracciones en el territorio municipal. En Tlalnepantla, las únicas servidoras públicas facultadas para levantar infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito son las Agentes de Tránsito debidamente autorizadas.