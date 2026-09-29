¡Hasta pronto, Querétaro!

Echo de Cirque du Soleil celebra una inolvidable visita

Tras 31 funciones y decenas de miles de espectadores, ECHO se despide después de su primera temporada en Querétaro

QUERÉTARO.– Después de cuatro semanas inolvidables, 31 funciones y la asistencia de decenas de miles de espectadores, ECHO de Cirque du Soleil ofreció su última presentación en Querétaro el pasado domingo 27 de septiembre, concluyendo así su primera visita a la ciudad.

Desde el levantamiento de la icónica Gran Carpa hasta la última ovación de pie, Querétaro recibió a ECHO con entusiasmo y hospitalidad, convirtiéndose en un importante capítulo dentro del recorrido internacional del espectáculo. Para el artista mexicano de la báscula (teeterboard), Daniel Aguilar, presentarse con ECHO en su país tuvo un significado muy especial.

“Me llenó de orgullo poder traer ECHO, un espectáculo del que he formado parte durante los últimos cuatro años, a mi país”, comentó Aguilar. “Durante mucho tiempo les hablé a mis compañeros sobre la hospitalidad mexicana, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente, y Querétaro estuvo a la altura de todo ello. Les mostró exactamente aquello de lo que siempre les había hablado. Poder compartir esta experiencia con mis colegas mientras actuábamos para el público mexicano hizo que esta temporada fuera especialmente significativa para mí”.

A lo largo de su estancia de cuatro semanas, ECHO estableció una conexión especial con Querétaro más allá de la Gran Carpa. Artistas y miembros del equipo tuvieron la oportunidad de descubrir la ciudad, convivir con medios de comunicación y aliados de la comunidad, y experimentar de primera mano la cultura y hospitalidad que distinguen a la región.

La visita también representó un importante hito para Cirque du Soleil, al llevar por primera vez a Querétaro la experiencia característica de su Gran Carpa e introducir al público local en el universo de ECHO, un espectáculo que combina poesía visual, innovación escénica, impresionantes acrobacias y una reflexión sobre la relación entre las personas, los animales y el mundo que compartimos.

Aunque la Gran Carpa pronto comenzará a desmontarse, Querétaro ya forma parte de la historia de ECHO, y los recuerdos creados durante estas cuatro semanas seguirán acompañando a artistas y equipo técnico en su viaje.

Gracias, Querétaro, por recibirnos, inspirarnos y hacer de esta primera visita una experiencia inolvidable. ¡Hasta pronto!

Ahora ECHO continúa su recorrido por México rumbo a Guadalajara, donde iniciará funciones el próximo 8 de octubre en Plaza Patria. Para adquirir boletos y consultar más información, visita: www.cirquedusoleil.com/ECHO.

Acerca de Cirque du Soleil

Cirque du Soleil es un líder mundial en entretenimiento en vivo. Desde hace más de cuatro décadas, la compañía ha ampliado los límites de la imaginación, llevando su visión creativa a una amplia variedad de formatos artísticos, incluyendo espectáculos itinerantes y residentes, producciones de temporada, experiencias teatrales y mucho más.

Desde su fundación en 1984, Cirque du Soleil ha inspirado a más de 430 millones de espectadores en 86 países y 6 continentes. La empresa canadiense cuenta con más de 3,000 colaboradores, incluidos más de 900 artistas de más de 80 nacionalidades.