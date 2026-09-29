El Hijo, de Florian Zeller, al escenario de La Teatrería

Bajo la dirección de René Pereyra

La obra apuesta por el realismo psicológico y la memoria sensorial para confrontar al espectador con un drama íntimo

Por: Asael Grande

La aclamada obra dramática El Hijo (The Son), escrita por el multipremiado autor francés Florian Zeller, se presentará en la Ciudad de México del próximo 16 de octubre al 6 de diciembre en la Sala A de La Teatrería (Tabasco 152, Roma Norte, Ciudad de México). La puesta en escena estará bajo la dirección del reconocido maestro René Pereyra y contará con un elenco estelar encabezado por Marcus Ornellas y el joven actor Emiliano Velarde.

La dirección corre a cargo de René Pereyra, pionero del “Método” de actuación en México y formado en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York. Fiel a su estilo, Pereyra apuesta por el realismo psicológico y la memoria sensorial para confrontar al espectador con un drama íntimo que busca visibilizar problemáticas urgentes de la juventud actual: “el reto que representa para mí el realizar esta obra, es que tuve la fortuna sentirme rodeado de un grupo de actores muy talentosos, que con mucha humildad, sometieron la manera que trabajamos nosotros con la técnica que se llama ‘el Método’; la persona más importante en cualquier producción, llámese teatro o cine, son los actores, al actor hay que darle su lugar, esta es una obra de actores, básicamente, eso representa un reto maravilloso, y yo los ayudo a que desarrollen su personaje, tenemos una obra que tiene un alto nivel profesional, así que esta es para mí la primera obra de Método en español, haremos reflexionar al público de muchas maneras, es una obra de muchas temáticas, todos tenemos cosas qué decir a través de los textos de esta obra, nos vamos a sentir identificados”, comentó Pereyra, en conferencia de prensa.

La pieza teatral aborda con crudeza la salud mental en la adolescencia, el dolor del divorcio y las fracturas en la comunicación familiar. La trama sigue la vida de Nicolás (Velarde), un joven inmerso en una profunda depresión que falta a la escuela en secreto. Al mudarse con su padre (Marcus Ornellas) —quien intenta rehacer su vida con una nueva pareja y un bebé—la familia se enfrenta a la dolorosa y desesperante realidad de no saber cómo salvar a un hijo que se hunde en el aislamiento: “es muy importante para nosotros dar a conocer este proyecto al público; la primera vez que leí este texto me conmovió muchísimo, es una obra que muchos actores no se atreverían a tocar a profundizar de esta manera como la estamos haciendo, es una obra muy necesaria, la historia habla de muchas cosas, habla de la salud mental, pero también de la falta de comunicación entre los seres humanos, entre padre e hijo, esposo y esposa, de la familia en general, también el tema de los patrones que es muy común seguir en nuestra vida, mi personaje lidia con todo esto, me conmueve como padre, como hijo, como hermano, la necesidad de buscar, de pedir ayuda, y que veces no sabemos cómo, me conmueve mucho toda esta obra”, dijo el reconocido actor y modelo brasileño-mexicano, quien ha consolidado una destacada trayectoria en la televisión de América Latina, convirtiéndose en uno de los protagonistas de telenovelas más populares en México.

El reparto principal se complementa con las actuaciones de Alejandra Ambrosi, Marían Inés Pintado y Aurora Gil (estas últimas alternando funciones), Emiliano Velarde, Eduardo Candás, Vlad Grajales, bajo la producción ejecutiva de Ana González Martínez en colaboración con The Liminal Studios.

La temporada se desarrollará durante los fines de semana en las siguientes condiciones: viernes: 20:30 horas; sábados: 20:00 horas; domingos: 18:00 horas.

La pieza teatral aborda con crudeza la salud mental en la adolescencia, el dolor del divorcio y las fracturas en la comunicación familiar.