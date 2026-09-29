Lorena Tassinari sorpende con un triple proyecto angelical

MÚSICA Y ESPIRITUALIDAD

Con el estreno de su vigésimo quinto disco, In Nostrim Dei, su pódcast El llamado de los ángeles y la próxima publicación de su libro Las siete puertas del cielo, la mezzosoprano y compositora mexicana comparte su mensaje de reconexión y sanación interior

Por Arturo Arellano

La música no solo es una disciplina artística para Lorena Tassinari, sino un canal directo de comunicación espiritual. Con una trayectoria consolidada como pianista, mezzosoprano, actriz y creadora de bandas sonoras emblemáticas para la televisión, la artista mexicana sorprende con un ambicioso proyecto multidisciplinario que abarca tres frentes: el lanzamiento de su álbum de estudio número 25 titulado In Nostrim Dei, el estreno del pódcast reflexivo El llamado de los ángeles y la próxima publicación de su libro Las siete puertas del cielo.

«Mira, estoy muy, muy contenta y, bueno, pues este lanzamiento triple es el pódcast, como bien lo dijiste, el libro y el nuevo álbum. Yo creo que todo va de la mano porque es el mismo concepto, la misma inspiración; y la fuente de la creación para mí siempre ha sido Dios y el llamado de los ángeles, porque los ángeles son los mensajeros de Él», explica Tassinari con evidente entusiasmo. «Para mí es importante recalcar que Dios nos regala dones y, en mi caso, mi misión es compartir la música. Me encanta cantar desde chiquita, componer… cuando llega la inspiración, llega y hay que hacer todo por eso: libro, disco y pódcast».

Un viaje sinfónico y de frecuencias protectoras

Con raíces forjadas en la música clásica, Tassinari ha construido un puente singular hacia el classical crossover. Su nueva producción discográfica, In Nostrim Dei, conjuga arreglos orquestales, piano y canto lírico diseñados no solo para deleitar, sino para transformar el estado anímico del oyente a través de frecuencias sonoras de armonía y calma.

«Es un disco que te da mucha paz y mucha armonía. A mí la inspiración de los ángeles… haz de cuenta que mi guía o mis musas, por así decirlo, son ángeles», relata la cantautora al desglosar el contenido de la obra.

Entre los temas que integran el álbum sobresale la pieza homónima: «El tema de In Nostrim Dei es una inspiración angélica en donde es la protección divina, por eso son los colores azules; San Miguel Arcángel es el que vence incluso al demonio. Es un tema muy fuerte, muy poderoso, que sus frecuencias sonoras oscilan en frecuencias que nos dan esa protección o ese escudo».

Asimismo, el disco incluye composiciones de corte íntimo y familiar: ««Mi cajita musical» es un tema muy dulce, muy armonioso, que nos ayuda a darnos mucha paz, a dormir. Está inspirado en el arcángel Gabriel, que viene incluso para acompañar a los niños, a la armonía de pareja, de los matrimonios, la anunciación. Y el tema de «Celina», que es el tema que le compongo a mi mamá, está inspirado en el gran amor y el gran respeto que le tengo a mi madre, en el agradecimiento de que sigue viva, de que Dios me permite que esté con nosotros en esta vida terrenal a pesar de que estuvo muy grave. Es un agradecimiento a todas las madres, a todas las mujeres de este universo».

De las telenovelas de oro al sendero de la meditación

Aunque su obra actual se enfoca en la introspección y el bienestar, Tassinari evoca con orgullo sus inicios y su prolífica faceta dentro de la televisión mexicana popular, donde compuso música incidental y temas para melodramas como Muchachitas, Salud, dinero y amor, Mágica juventud, El premio mayor, Al filo de la muerte y Mi camino es amarte, además de participar como actriz en producciones de renombre «Emilio Larrosa me invita como actriz también y me doy a conocer; en la que más me doy a conocer es en Muchachitas, aunque también hice Bailando por una mujer como actriz e incursioné en una que se llamaba Milagro y magia, que habían producido Chespirito y Florinda Meza», recuerda. «Esa novela (Muchachitas) vino con todo, se ha repetido en muchísimos países y muchísimas veces; yo creo que esa novela es la que me abre las puertas a este medio a darme a conocer. Y bueno, pues ahora con esta nueva etapa de música semiclásica es en donde estoy enfocada».

Ese camino la ha llevado a explorar las herramientas digitales contemporáneas. Su pódcast El llamado de los ángeles, disponible en plataformas como Spotify y YouTube, combina vivencias con sesiones de guía interior: «Cuento historias reales, hago meditaciones y los voy guiando con la meditación angélica para que con la música y mi voz los vaya guiando a un estado de armonía. Hay gente que a veces no puede dormir y entonces esa música te ayuda también para que concilies el sueño tranquilo y que puedas descansar».

«Recordarnos quiénes somos»

Al reflexionar sobre el propósito medular de este despliegue creativo, la intérprete insiste en que la humanidad atraviesa momentos en los que resulta urgente recuperar la serenidad y la comunión espiritual «¿Qué nos dicen a nosotros? Recordarnos quiénes somos.

Recordarnos que somos una chispa divina, recordarnos que lo más importante está dentro de nosotros mismos, en el servir, en el ayudar al prójimo. Recordarnos que en el canto está el gozo y la alabanza a Dios; recordarnos que somos una unidad y que somos amor, que venimos a dar paz, que venimos a convivir. Que no se nos olvide que el cielo también se vive aquí en la tierra y que recordemos que con amor, con alegría, con paz, con música y con canto podemos hacer esa reconexión», afirma con convicción. «Básicamente es eso, y podemos sanar, porque nos distraemos: Dios nos hizo sanos y nosotros nos vamos enfermando por la manera de vivir y de ver las cosas».

Planes en vivo y proyección internacional

El cierre de año y los meses venideros prometen una agenda activa para Lorena Tassinari. En el plano literario, tiene contemplada la presentación de su obra Las siete puertas del cielo con conferencias y firmas de autógrafos «Estamos pensando hacer una firma de autógrafos del libro y en una pequeña convivencia para darles una charla, una conferencia, y ahí puedan adquirir el libro en físico; esto va a ser para finales de octubre o noviembre. En la Ciudad de México tenemos un local en Satélite donde siempre hago las conferencias de los libros», adelanta, invitando a sus seguidores a consultar fechas en Guadalajara y otras plazas a través de sus canales digitales y su sitio oficial (www.tassinari.net).

Respecto a su regreso a los escenarios en vivo, la artista prevé presentaciones antes de despedir el año e inaugurar una nueva gira: «Cierro el año con muchas ganas, con mucha energía… Yo quiero hacer un concierto o dos aquí en México antes de que termine el año, para noviembre y principios de diciembre, como el 3 o el 5 de diciembre. Tenemos una presentación por Estados Unidos, en Miami, para fines de este año, y en México yo creo que vamos a hacer la gira para 2027», concluyó.