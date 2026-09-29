En 12 años serán 12 mil camas de hospital; revertimos 36 años de abandono: Sheinbaum Pardo

“El doble que en el periodo neoliberal”

La jefa del Ejecutivo federal destacó que a través de Salud Casa por Casa se han otorgado 24.8 millones de consultas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se están revirtiendo los daños que dejaron 36 años del periodo neoliberal, ya que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se tendrán 12 mil camas nuevas de hospital: 4.8 mil que se construyeron de 2019 a 2024 y 7.4 mil camas que se proyectan de 2024 a 2030, a través de una inversión histórica de más de 180 mil millones de pesos (mdp), lo que representa el doble de las 6 mil camas que se hicieron en el periodo neoliberal.

“Fue un abandono muy grande que causó una presión tremenda en las instituciones de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Revirtiendo; súmenle además que en los seis años del Presidente López Obrador, dos años fueron de atención a la pandemia de COVID-19. Entonces, aun con todo lo que se hizo de incluir a los privados para que desarrollaran cirugías, de todas maneras hubo un cierto periodo donde se atendió más a una sola enfermedad y hubo rezago en otras enfermedades, por necesidad; así pasó en todos los países del mundo. Ahora lo que estamos haciendo es revirtiendo 36 años y avanzando”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal además destacó que con Salud Casa por Casa se han otorgado 24.8 millones de consultas, en las que se han realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, y se han referido a cerca de 819 mil personas al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex.

“No solamente es una visita de promoción, de orientación, sino también de direccionalidad a un Centro de Salud para que sean atendidos de manera permanente en caso de tener, por ejemplo, hipertensión, que tienes que medicarte de manera permanente; esto es muy importante. Y ahora vienen las Farmacias del programa Salud Casa por Casa que se probaron en el Estado de México, funcionaron muy bien y ahora se están haciendo en las 32 entidades de la República en este caso”, agregó.

Se han aplicado 149 millones de dosis de vacunas

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que en dos años se han aplicado 149 millones de dosis de vacunas, pasando de 60.8 millones de dosis aplicadas entre 2024 y 2025 a 88.3 millones de dosis entre 2025 y 2026. Asimismo, con la estrategia Vive saludable, vive feliz se han revisado a cerca de 11 millones de estudiantes en 84 mil escuelas. Mientras que con las medidas de salud implementadas entre enero y mayo de 2026 el consumo de refresco disminuyó en 2.2 por ciento y del tabaco en 7.1 por ciento.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que crece la capacidad de atención en las tres instituciones de salud, ya que en dos años se han inaugurado 33 hospitales nuevos, lo que representa la creación de mil 535 nuevas camas, a través de una inversión de casi 24 mil mdp. A esto se suman 45 proyectos hospitalarios más que ya están iniciados y 75 adicionales que están en planeación, de esta manera se llegará a 9 mil camas nuevas entre las tres instituciones de salud, el mayor crecimiento desde 1982.

Además, se invierte en equipos médicos de alta tecnología: entre 2025 y 2026 se han destinado 15 mil 800 mdp para 241 tomógrafos, 5 PET-CT, 676 mastógrafos, 37 aceleradores lineales y 52 resonadores magnéticos; el 15 por ciento de este equipo ya fue entregado y puesto en operación. Adicionalmente, 650 quirófanos han sido rehabilitados, modernizados o puestos en operación desde el 2025 y se han implementado 21 nuevos robots quirúrgicos de alta tecnología.

García Dobarganes agregó que se han invertido 332 mil mdp, con lo que en dos años se han entregado 3 mil 182 millones de piezas de 3 mil 291 tipos de medicamentos, materiales de curación, dispositivos, reactivos y pruebas. También se entregaron 21 millones de piezas de medicamentos oncológicos de 221 tipos en 155 Centros de Atención al Cáncer.

Informó que desde 2024 se han asignado más de 56 mil plazas para la formación de médicos especialistas, se han contratado 22 mil 456 enfermeras y enfermeros, así como 26 mil 688 médicas y médicos. Igualmente, hoy más mexicanas y mexicanos se atienden en el sector público, se incrementaron 19 por ciento las consultas generales en las tres instituciones, 36 por ciento en consultas de especialidad, 25 por ciento en cirugías.

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que en esta dependencia se inauguraron seis nuevas Unidades de Medicina Familiar que representan 134 consultorios, 4 rayos X, 11 módulos de laboratorios y seis farmacias. De igual forma, se dio un salto tecnológico con tres nuevos aceleradores lineales, 67 mastógrafos, 69 tomógrafos de 256 cortes y 17 resonadores magnéticos.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que en esta institución se inauguraron los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; un Hospital General en Tampico, Tamaulipas; y se rescató el Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca, Morelos. Además, se pusieron en marcha 100 consultorios y 12 nuevas Unidades de Medicina Familiar.

También se construye el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, Ciudad de México, y la Clínica Hospital de Cherán en Michoacán. Se ha invertido en tecnología de vanguardia con seis robots Da Vinci para cirugías de alta complejidad; cinco cuartos azules con IA para detectar cáncer de mama; cuatro aceleradores lineales para atender el cáncer; cuatro robots ROSA para cirugías de rodilla; 713 nuevas ambulancias y 872 unidades de telemedicina.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ell proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores en siete entidades rumbo a las próximas elecciones de gobernadores transcurrió con «mucha unidad» y pidió a los perfiles designados “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Cuestionada sobre su mensaje para los aspirantes que no resultaron designados, la jefa del Ejecutivo recordó que vienen «muchas nuevas convocatorias» para presidencias municipales y para diputaciones estatales y federales. En ellas, explicó, quienes no obtuvieron el triunfo en la encuesta podrán participar como coordinadores.

Sheinbaum Pardo comentó que no siguió los anuncios en tiempo real porque estuvo «ocupada toda la tarde». Fue hasta la noche cuando preguntó cómo había ido el proceso, «y me dijeron pues que había estado muy bien».

Al responder a la pregunta de qué consejo les puede dar a quienes resultaron designados como coordinadores de los trabajos de la llamada Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo respondió: «No mentir, no robar y no traicionar al pueblo».