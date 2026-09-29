Monte de Piedad cobra refrendos, pero no regresa lo empeñado

Se cumple un año de huelga

No hay visos de resolución para el conflicto laboral, lo que mantiene preocupados a clientes

A un año del inicio de la huelga en sucursales del Monte de Piedad, los dueños de los empeños tienen que seguir pagando refrendos e intereses, pero sin recuperar sus bienes, lo cual ha hecho que los afectados pidieran la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los servicios de Nacional Monte de Piedad están completamente parados, pero su sistema de pagos no, por lo cual todas las deudas con la casa de empeño siguen vigentes.

Así que es necesario tomar en cuenta que si se deja de pagar refrendos durante el paro de actividades, se acumularán intereses diarios y se corre el riesgo de perder la prenda, una vez que se agoten las extensiones y se reanuden las operaciones normales.

Ante la coyuntura, la institución otorga un refrendo adicional y una extensión en la fecha de comercialización para evitar que tus prendas se vayan a remate de forma inmediata. Sin embargo, a pesar de esas concesiones, tanto empleados como clientes se sienten inconformes.

Interviene la Profeco

Hay clientes que desde hace más de un año no tienen acceso a su patrimonio, ante lo cual la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece un respaldo de certeza.

De acuerdo con la tercera cláusula del Oficio N° 10932486, Profeco garantiza a los clientes de Monte de Piedad que, en caso de que su prenda sea regresada en mal estado, la casa de empeño tendrá que cumplir con lo siguiente:

– En caso de extravío, se le pagará al cliente el importe fijado en la Carátula del Contrato como avalúo, menos la cantidad otorgada como préstamo, menos la parte proporcional al plazo del contrato.

– Si se le entrega una prenda con faltantes parciales, el pago será proporcional.

– El cliente tiene la opción de elegir si el pago se le efectúa en efectivo o en especie; en este último caso, con una prenda equivalente en modelo, marca, calidad, contenido, peso y valor a la prenda empeñada.

¿Cómo solicitar la garantía de Profeco por prendas dañadas o extraviadas?

Según el documento citado, en caso de robo, extravío o deterioro de sus prendas por parte de Nacional Monte de Piedad , se deberá avisar de dicha situación a la Profeco dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a la entrega de su prenda y lo realizará por cualquier medio de comunicación oficial de la Procuraduría.

Para realizar ese trámite deberá contar con los siguientes documentos a la mano:

– Nombre de la sucursal donde realizó el empeño.

– Identificación

– Contrato

En caso de que proceda el reclamo, Monte de Piedad está obligado a restituir o pagar la prenda en el término de diez días naturales siguientes a la reclamación, señalando que no se cobrarán intereses a partir de la fecha en que se tenga conocimiento del hecho.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición de la prenda no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición, menos los cargos proporcionales aplicables señalados en el primer párrafo de esta Cláusula.

¿Cuándo entregarán las prendas?

Debido a la actual huelga que enfrenta Nacional Monte de Piedad, no se tiene una fecha estimada para el regreso de las prendas. Al levantarse el paro, la devolución de los objetos se realizará de manera paulatina.

Si formas parte de los afectados por la huelga de Nacional Monte de Piedad y quisieras tener en tus manos tus prendas empeñadas, puedes acudir ante Profeco y hacer uso del recurso Conciliaexprés, el cual está disponible para meter un reclamo por tus prendas.

¿Cómo pagar tu deuda en Oxxo?

Acude a cualquier sucursal Oxxo en un horario de lunes a domingo de 7:00 a 21:00 horas.

Mencione que desea realizar el pago con el servicio: MONTE DE PIEDAD PAGOS EN LÍNEA

Pague en efectivo

Pague la comisión por operación $17 pesos (IVA incluido)

Todos los pagos realizados en Tiendas Oxxo se verán reflejados en automático, es decir, al momento que el cliente pague.

¿Qué otros métodos de pago hay?

Si usted quiere mantener sus pagos al corriente para evitar los intereses por sus préstamos y prefiere evitar los pagos en Oxxo, puede recurrir a los siguientes métodos:

Haga una transferencia vía SPEI: Desde su banca en línea podrá generar su número de referencia desde Mi Monte App o Mi Monte Web.

Pague a través de Banamex: Este procedimiento puede hacerlo desde su banca en línea o desde su red de sucursales teniendo a la mano su contrato e ingresando las siguientes referencias:

Comercio: Monte de Piedad WSDS

Establecimiento: 3443

Cabe mencionar que la comisión por pago en Banamex será condonada de manera temporal y hasta nuevo aviso.

Sindicato independiente advierte sobre estos peligros

En las vísperas del primer aniversario del paro, el sindicato independiente, dirigido por Gerardo Díaz, rompe el silencio y advertir sobre los diferentes peligros que representa la prolongación del conflicto.

El comité del sindicato y el dirigente del Sindicato Independiente del Monte de Piedad acusaron que la huelga en esa institución se ha prolongado debido a las influencias de Arturo Alcalde, padre de la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, quien consiguió que el caso fuera atraído por la Suprema Corte.

Asimismo, los miembros sindicales recalcaron las siguientes posibles consecuencias del alargamiento del paro:

– Riesgo financiero y pérdida de prestaciones: De no retomar las actividades, la institución podría enfrentar un colapso financiero que dejaría sin sustento a la plantilla laboral, según el sindicato.

– Inestabilidad en el otorgamiento y conservación de las plazas: El sindicato mayoritario utilizaba un sistema de boletines para gestionar los puestos, mecanismo que ya no dominan.

– Intervención de la Suprema Corte: Si se reconoce la validez de la huelga, la administración y el sindicato deberán destrabar el conflicto mediante acuerdos sobre el contrato colectivo y las plazas.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite una resolución definitiva sobre el amparo que revisa la legalidad de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, se definirán el fin del paro y las condiciones de reanudación de actividades.

De la misma forma, si la huelga se declara inexistente de forma definitiva, se otorgará un plazo legal para que los empleados regresen a laborar y se normalicen las operaciones en las más de 300 sucursales cerradas.

Por último, en el momento que la SCJN dicte sentencia de fondo o se logre un acuerdo mediado por la Secretaría del Trabajo, los trámites físicos presenciales seguirán limitados o suspendidos en las zonas afectadas, sin embargo, se reanudarán las actividades paulatinamente.