CDMX continúa bajo el acoso de varios grupos de extorsionadores

Exigencia de cuotas a comercios y vecinos

Denuncian agresiones y amenazas a los residentes de la unidad habitacional Lomas Estrella

Pese a que las autoridades tienen identificados a varios grupos delictivos que se dedican al narcomenudeo y a la extorsión, como La Unión Tepito, Anti Unión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios y otras células más, estas organizaciones continúan operansdo impunemente en colonias de las zonas centro, sur, poniente, oriente y norte de la Ciudad de México.

Se han detectado diferentes modalidades de extorsión, entre ellas el cobro presencial de “derecho de piso” a comerciantes y vecinos, las amenazas telefónicas y los mensajes intimidatorios.

También se investigan esquemas digitales como los llamados montadeudas, en los que aplicaciones de préstamos acceden a los datos personales de los usuarios para amenazarlos, así como el robo de identidad o de cuentas de mensajería para solicitar dinero a familiares y contactos.

Cuotas obligatorias a cambio de protección en Iztapalapa

Una banda criminal, que se presenta como un brazo del Cártel de Tláhuac, ha agredido y amenazado a los residentes de la unidad habitacional Lomas Estrella, en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con el testimonio de varios afectados.

Entre las víctimas, detallaron, está la mamá del Secretario de Obras de la Ciudad de México, Raúl Basulto.

En la unidad habitacional, ubicada a la altura de la estación Lomas Estrella de la Línea 12 del Metro, los sujetos que integran la organización criminal exigen cuotas de dinero a los vecinos a cambio de «protección», la cual implica no golpearlos ni dañar sus vehículos.

Los montos pueden ir desde los 300 pesos semanales, aseguran los residentes.

Varios colonos pagan las extorsiones, pero los que se han resistido, han sido agredidos, explicaron los vecinos.

Un habitante que dejó de pagar las extorsiones recibió afuera de su casa un arreglo floral fúnebre con balas y un mensaje con amenazas de muerte.

Pese a que los afectados han interpuesto 67 denuncias en la Fiscalía, las amenazas continúan; fuentes aseguran que los acusados han sido citados a declarar y se dieron medidas de protección a los denunciantes.

“Lo que sucede es que la Policía no entra a la Unidad Habitacional por lo peligroso de la Unidad, le temen entrar. Simplemente no responden a los llamados, o sea, si tú marcas al 911 y no entra la patrulla a la Unidad”, comentó en entrevista una de las víctimas.

Según los denunciantes, la agrupación se autodenomina «Comité Armado Unidad Habitacional Lomas Estrella», integrado por cerca de 20 personas, quienes exigen a los vecinos pagos semanales de 300 pesos para no destruir sus automóviles o mil pesos cada siete días a cambio de «protección» para sus familias.

«En una ocasión, fueron a tocarme a la casa, aproximadamente 15 personas, a quererme desalojar de mi departamento, entonces, por el temor en esa ocasión pagué 300 pesos», detalló un vecino.

Las víctimas identificaron como presuntos integrantes de la organización a al menos tres funcionarios de la Fiscalía local y a una persona de nombre Joab, quien es auxiliar administrativo en la alcaldía Coyoacán.

Identifican a Los Madame

Autoridades capitalinas también tienen identificada a una célula delictiva dedicada al cobro de piso, robo y extorsiones a comerciantes y locatarios en calles de la alcaldía Iztapalapa, por lo que agrupan las denuncias de diversos afectados y donde se señala a dos presuntos líderes.

Se trata de la organización de Los Madame, quienes fueron identificados por diferentes denuncias ciudadanas y que no sólo los ligan con la extorsión, sino con la venta de droga en esa alcaldía y en Tláhuac.

Cae “El Irving”, líder de Los Tanzanios

Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, presunto líder de la célula criminal de Los Tanzanios, fue detenido junto a dos hombres en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México cuando circulaba a bordo de una camioneta junto a dos probables integrantes del mismo grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que su captura se realizó cuando un grupo de policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde observaron el vehículo donde se trasladaba “El Irving” y a uno de sus ocupantes manipulando un arma de fuego.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, destacó la captura de “El Irving” al tratarse de un objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo criminal generador de violencia, el cual mantiene operaciones en la zona oriente de la capital.

De acuerdo con datos obtenidos, las autoridades relacionan a la célula de Los Tanzanios con los delitos de extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Legisladores exigen atender denuncias de ciudadanos

Desde siempre, Iztapalapa ha sido el nido delincuencial y escuela de criminales para toda la capital, pero los gobiernos de izquierda morenista, no les gusta que se los recuerden.

El cobro de piso y la extorsión están fuera de control en la Ciudad de México y eso es producto de la incompetencia y el pésimo desempeño del secretario de Seguridad Ciudadana local Pablo Vázquez.

“Y de muchas alcaldías. Ahora hasta la mamá del secretario de Obras que vive en Iztapalapa, fue víctima de ese flagelo, de ese delito de la extorsión y el cobro de piso en donde ni la Fiscalía se quiere meter”, explicó el diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring.

El diputado local Federico Chávez Semerena, explicó que el deber del gobierno central es garantizar la vida, la paz y la tranquilidad de los habitantes en la Ciudad de México, no andar presumiendo logros en seguridad que no se tienen.

“Le pedimos a la Secretaría de Seguridad más vigilancia y acciones de prevención al delito en las unidades habitacionales aledañas a la estación Lomas Estrella de la Línea 12, que es donde vecinas y vecinos demandan mayor seguridad”, dijo el panista.