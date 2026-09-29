Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de la UAEMéx, se consolida como área estratégica

Innovación y nuevas herramientas digitales marcan sus 51 años; impulsa proyectos como InnovaTIC’s y fortalece la formación tecnológica mediante alianzas estratégicas

Toluca, Méx.- Con 51 años de evolución, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se consolida como un área estratégica para acompañar la transformación digital de la institución, con nuevos servicios, infraestructura tecnológica y soluciones propias para atender las necesidades de la comunidad universitaria.

Durante la conmemoración de su 51 aniversario, la UAEMéx reconoció al personal de la DTIC que ha cumplido más de 25 años de servicio continuo, como parte de una trayectoria que comenzó con la incorporación de las primeras herramientas informáticas a la vida universitaria y que hoy transita hacia ámbitos como la inteligencia artificial, la conectividad, la seguridad informática y el desarrollo de plataformas institucionales.

La secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora, destacó que la evolución de la gestión tecnológica está estrechamente relacionada con el proceso de modernización de la institución.

Señaló que, durante la actual administración, se ha fortalecido la infraestructura tecnológica, particularmente en materia de conectividad y rehabilitación de espacios académicos, además de realizar acciones de mantenimiento para garantizar la continuidad de los servicios.

Padilla Mora subrayó que la transformación tecnológica no se limita a incorporar infraestructura y herramientas digitales, sino que busca generar mejores condiciones para que estudiantes, docentes, investigadores y personal universitario desarrollen sus capacidades, innoven y respondan a los desafíos actuales.

Por su parte, el director de la DTIC, Edgar Jardón Torres, informó que en la etapa reciente se han realizado trabajos de fortalecimiento de la infraestructura de conectividad, así como mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos y de alimentación ininterrumpida.

Entre los anuncios realizados durante la celebración destacó la disponibilidad de acceso institucional e ilimitado a Wolfram Mathematica, herramienta que permite desarrollar actividades de cálculo científico, modelado matemático, simulación, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A ello se suma el incremento de la oferta de software mediante convenios estratégicos y la incorporación de herramientas especializadas, entre ellas visores anatómicos tridimensionales y programas para diseño.

La DTIC también ha desarrollado soluciones propias para atender procesos de la Universidad, como el sistema de Presupuesto Participativo, la plataforma de consulta del Proyecto de Reforma a la Ley Universitaria, SITAA UAEMéx, el expediente clínico digital y SICOINS 3.0.

Como parte de la jornada, Roy Álvarez, director de Desarrollo Estratégico de Wolfram, impartió la conferencia magistral “Impulsando la innovación universitaria: Wolfram como plataforma estratégica para la educación, la investigación y la transformación digital”, en la que presentó las posibilidades de Wolfram Language y Wolfram|Alpha para apoyar la enseñanza, la investigación y la creación de contenidos interactivos.

Explicó que el ecosistema de Wolfram busca acercar las herramientas computacionales a distintas áreas del conocimiento, de modo que disciplinas como matemáticas, química, física, ciencias sociales y artes puedan aprovechar sus posibilidades sin que sus especialistas tengan que convertirse necesariamente en expertos en programación.

La innovación institucional también estuvo presente en la conmemoración con la culminación del registro de proyectos de la primera edición del reto InnovaTIC’s UAEMéx, iniciativa que busca involucrar a estudiantes y personal académico en el desarrollo de propuestas innovadoras.