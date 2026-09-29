Senado avala salida de elementos del Ejército para adiestramiento militar en Reino Unido

La delegación estará integrada por 11 elementos de la Compañía de Alto Rendimiento de Competencias Internacionales de la Sedena

Con 116 votos a favor, el Pleno del Senado de la República autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la salida del territorio nacional de una delegación de 11 elementos de las Fuerzas Armadas, para participar en el ejercicio internacional “Cambrian Patrol 2026”, que se llevará a cabo del 2 al 14 de octubre en Gales, Reino Unido.

Al presentar el dictamen, la senadora Juanita Guerra Mena señaló que la presencia de los militares mexicanos en el “Cambrian Patrol” busca fortalecer sus capacidades de adiestramiento, liderazgo, evaluación e interoperabilidad, además de favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas con fuerzas armadas de otros países.

Mencionó que la delegación mexicana estará integrada por un jefe, cuatro oficiales y seis elementos de tropa pertenecientes a la Compañía de Alto Rendimiento de Competencias Internacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que viajarán en vuelo comercial, sin armamento, y permanecerá en el Reino Unido durante el periodo establecido.

La legisladora del PVEM destacó que la autorización representa una oportunidad para que los militares mexicanos acrediten sus conocimientos y fortalezcan sus capacidades operativas mediante un ejercicio internacional de evaluación y adiestramiento.

Guerra Mena recordó que México obtuvo el primer lugar en “Cambrian Patrol 2024”, resultado que, dijo, constituye un referente del nivel de preparación y profesionalismo de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Subrayó que la cooperación internacional permite conocer otras formas de operación, intercambiar buenas prácticas y desarrollar capacidades de interoperabilidad que posteriormente pueden contribuir a enfrentar los desafíos de seguridad del país.

Durante la discusión del proyecto, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, llamó al Senado de la República a fortalecer la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas.

Recordó que, durante los dos primeros años de la actual Legislatura, se han autorizado 31 dictámenes para la salida de personal militar y 16 para el ingreso de elementos castrenses de otros países.

Sin embargo, cuestionó que pese a la actividad legislativa relacionada con las Fuerzas Armadas, ni la Comisión de Defensa Nacional ni el Pleno del Senado hayan podido reunirse con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer un diálogo institucional.

Señaló que las Fuerzas Armadas han tenido una participación relevante en tareas de seguridad pública, migración y colaboración con el Ejército de Estados Unidos. En este contexto, se refirió a la operación binacional “Águila Alta”, contra drones en la frontera, y afirmó que desde febrero de 2025 se han derribado al menos 300 de estos aparatos.

La legisladora sostuvo que el Senado y la sociedad mexicana requieren información sobre las labores que realiza el Ejército y sobre la situación del control territorial del crimen organizado en el país.

Por ello, hizo un llamado a que esta Cámara ejerza sus facultades y convoque al secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante el Pleno, en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que dé cuenta sobre las acciones y resultados de la institución.

Una vez aprobado, el proyecto se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.