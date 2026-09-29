UAEMéx fortalece la identidad cultural de Tenancingo con Los Diablos de Yauhtli

Tenancingo, Méx.- Máscaras, música, danza y una planta tradicional se conjugan en Los Diablos de Yauhtli, una propuesta surgida en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) que recupera elementos de la tradición cultural de Tenancingo y los resignifica desde las aulas.

En su quinta edición, esta iniciativa volvió a recorrer calles del municipio como resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes universitarios, quienes, a través del arte y la investigación, han construido una representación que vincula identidad, conocimiento y participación comunitaria.

La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que Los Diablos de Yauhtli representan una muestra del talento de la comunidad universitaria y de su compromiso con las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades mexiquenses.

La propuesta tuvo su primera presentación en 2022, por iniciativa del profesor universitario Jesús Israel Vargas Hernández, quien explicó que desde su origen fue concebida como un proyecto de la comunidad y para la comunidad. Con el paso de las ediciones, estudiantes y docentes de distintas áreas se han incorporado para enriquecerla.

En su construcción participan la Banda Universitaria de Marcha, el Taller de Danza Folclórica, la materia de Apreciación y Expresión del Arte y la Academia de Antropología, cuyos conocimientos confluyen en una representación que recupera elementos de la tradición local y los lleva a nuevos públicos.

Uno de los símbolos centrales es la cruz de pericón o yauhtli, planta tradicional que forma parte de los atavíos de Los Diablos de Yauhtli y de quienes portan las canastas, identificadas como “Las Yauhtlis”, representantes del bien.

La propuesta también retoma elementos vinculados con la celebración de San Miguel Arcángel. Durante el recorrido, los participantes avanzan por algunas calles de Tenancingo acompañados por la interpretación del son “San Miguel”, a cargo de la Banda Universitaria de Marcha.