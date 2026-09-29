Con el reparto de candidaturas de Morena, Claudia definió su perfil electoral

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Las elecciones intermedias de 2027 no sólo son para la presidenta Claudia Sheinbaum la gran herramienta para cumplir la segunda parte de su mandato con viabilidad y gobernabilidad, sino para poder construir su salida con un heredero a modo que le garantice protección y buenos resultados.

Como ella lo ha sido para Andrés Manuel López Obrador.

Con el reparto de candidaturas de Morena a las 17 gubernaturas en juego, la mandataria cumplió esencialmente con los tres principios básicos del Poder:

Ganarlo Conservarlo Y, al final, no entregarlo.

Es decir, poder construir una base para poder designar un candidato que la suceda con garantías de continuidad.

Hoy, todo lo demás es anécdota.

La larga lista del ardor y el odio

Concluido el reparto de candidaturas a gobernadores -Coordinadores de la Transformación y la Soberanía les llaman ellos-, una vez diluida la polvareda no hubo matorral informativo, noticioso, de análisis periodístico, donde pudieran resguardarse, esconderse, diluirse los perdedores.

Ahí surgió con todo su esplendor la fila de quienes a partir de ese momento son el golpe bajo, la guerra sucia, el rencor mal encubierto que dominará en estas elecciones. Todos ellos, los que no alcanzaron la nominación, serán el principal enemigo en cada uno de los estados donde harán campaña los que sí lo obtuvieron.

Y como ella siempre fue la más sobresaliente de esa manada de arribistas y gandallas electoreros, la que realizó una precampaña adelantadísima y multimillonaria, la senadora juarense Andrea Chávez no tuvo más que mostrar que ya aprendió a asimilar los golpes y sonriente aceptó que Cruz Pérez Cuéllar la rebasó por debajo de la mesa de la negociación electoral de último momento y que él será quien contenderá por la gubernatura de Chihuahua, tan ansiada y buscada por ella con el apoyo de su super sugar baby, el mandamás de La Barredora y otros muchos negociazos del bajísimo mundo y conocido en ese barrio como Adán Augusto López.

Al sector del ardor al que pertenece ya la senadora Chávez luego del reparto de candidaturas de Morena se le sumaron otros:

Saúl Monreal , quien se vio rebasado por su ex cuñada, Verónica Díaz, quien por eso y más no la tiene segura en Zacatecas .

, quien se vio rebasado por su ex cuñada, Verónica Díaz, quien por eso y más no la tiene segura . Felix Salgado Macedonio , quien sabiéndose con todo el poder vio pasar de nuevo con fuerte ardor la última oportunidad de ser gobernador de su Guerrero querido.

, quien sabiéndose con todo el poder vio pasar de nuevo con fuerte ardor la última oportunidad de ser gobernador de su querido. Rosa Icela Rodríguez , tan cercana y querida por Andrés Manuel López Obrador, y quien por más que intentó no logró colocarse como prospecto real para ir por la gubernatura de su natal San Luis Potosí .

, tan cercana y querida por Andrés Manuel López Obrador, y quien por más que intentó no logró colocarse como prospecto real para ir por la gubernatura de su natal . Geraldine Ponce , otra que fue tan cercana a AMLO y no alcanzó que ese afecto se convirtiera en la candidatura de Morena a la gubernatura de Nayarit .

, otra que fue tan cercana a AMLO y no alcanzó que ese afecto se convirtiera en la candidatura de Morena a la gubernatura de . Tatiana Clouthier, quien junto al senador del Verde, Waldo Fernández, vieron pasar sin poder hacer nada al cartucho quemado que es Clara Luz Flores, en Nuevo León.

quien junto al senador del Verde, vieron pasar sin poder hacer nada al cartucho quemado que es en A Alfonso Sánchez García no le alcanzó ni el ser hijo del ex gobernador del mismo nombre y el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar para impedir que la ex presidenta del Senado y hoy diputada Ana Lilia Rivera fuese la postulada por Morena para la gubernatura de Tlaxcala.

no le alcanzó ni el ser hijo del ex gobernador del mismo nombre y el apoyo de la gobernadora para impedir que la ex presidenta del Senado y hoy diputada fuese la postulada por Morena para la gubernatura de Quizá, luego de la senadora Chávez, uno de los más ardidos es el senador Raúl Morón, quien fue dejado de lado en Michoacán.

Todos ellos y sus seguidores en cada estado, forman hoy el ejercito de rencorosos que ya andan preparando sus armas y pertrechos para convertirse en el gran obstáculo de sus enemigos que los rebasaron en esta interna,

Dicen que en Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presidentas de Morena, y de la Comisión de Elecciones, respectivamente, buscarán convocar a buena parte de estos inconformes para ofrecerles las candidaturas de las alcaldías más importantes en sus respectivos estados.

Para la senadora Chávez tienen la oferta de ser la presidenta municipal de su natal Ciudad Juárez para que desde ahí pueda luego, en 6 años, ser de nuevo la aspirante a la guberna tura del estado.

Y así a los otros que se quedaron a la orilla del camino en esta interna que acaba de concluir.

Breve apunte de salida

El proceso de selección concluido antenoche deja:

10 mujeres y 7 hombres en las candidaturas de Morena a 17 gubernaturas.

8 senadores postulados (6 mujeres y 2 hombres)

2 diputadas federales

2 alcaldes

Pero sobre todo, lo más sobresaliente es el perfil de un pragmatismo electoral que en Claudia Sheinbaum lo mismo optó por una negociación entre Morena y Verde que ceder espacio para que el Verde obtenga sin mayores problemas las gubernaturas de San Luis Potosí, Nayarit y Baja California sur, que impuso a mujeres en la mayoría de las candidaturas.

Al final quedan:

Aguascalientes, la senadora Nora Ruvalcaba; Baja California, la senadora Julieta Ramírez; Campeche, el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus; Colima, Rosa María Bayardo, ex alcalde de Manzanillo; Guerrero, senadora Beatriz Mojica; Michoacán, Carlos Torres Piña, ex fiscal del estado; Querétaro, Santiago Nieto, ex de la UIF; Quintana Roo, senador Eugenio ´Gino’ Segura; Sinaloa, senadora Imelda Castro; Zacatecas, senadora Verónica Díaz; San Luis Potosí, Elí César Cervantes; Tlaxcala, diputada Ana Lilia Rivera; Nuevo León, Clara Luz Flores; Nayarit, senadora Jasmine Bugarín; Sonora, senadora Lorenia Valles; Baja California Sur, Manuel Cota; y Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar.

La mayoría de ellos acompañará a Claudia Sheinbaum en la parte final de su mandato.

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